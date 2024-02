Nuova BMW Serie 5 Touring tra piacere di guida ed eleganza. L'elettrica i5 M60 xDrive Touring fiore all’occhiello green

Si apre una nuova era per Bmw Serie 5 Touring, tra rinnovato piacere di guidare, eleganza sportiva e funzionalità. La sesta generazione della Touring secondo la casa dell’elica è più avanzata che mai, tra innovazioni digitali, sistemi pionieristici per la guida e il parcheggio automatizzati, oltre a una maggiore sostenibilità nell’intero ciclo di vita. C’è anche un’unità completamente elettrica e si chiama Bmw i5 Touring. Un’architettura di propulsione flessibile consente di produrre varianti di modelli con motori a benzina e diesel altamente efficienti, sistemi ibridi plug-in e sistemi di propulsione puramente elettrici su un’unica linea di produzione presso lo stabilimento del Bmw Group a Dingolfing. Il lancio in Germania, in diversi Paesi europei e in Giappone inizierà nel maggio 2024, mentre altri mercati seguiranno nel giugno 2024. Proporzioni dinamicamente allungate e superfici dal design generoso caratterizzano gli esterni della nuova Bmw Serie 5 Touring.

Rispetto al modello precedente è più lunga di 97 millimetri, più larga di 32 millimetri e più alta di 17 millimetri. La nuova Serie 5 Touring ha anche il passo più lungo della sua categoria, con un aumento di 20 millimetri a 2.995 millimetri. Il frontale presenta una moderna interpretazione dei doppi fari e della griglia Bmw, con elementi a Led quasi verticali che fungono rispettivamente da indicatori di direzione e da luci diurne. La griglia Bmw, che sporge in avanti, è dotata di illuminazione di contorno (opzionale) Iconic Glow. La dotazione di serie della nuova vettura comprende cerchi in lega leggera da 18 e 19 pollici per i modelli completamente elettrici e ibridi plug-in.

Come optional sono disponibili cerchi in lega fino a 21 pollici. Il carattere dinamico della nuova Serie 5 Touring può essere ulteriormente enfatizzato con le opzioni M Sport Package, M Sport Package Pro e M Carbon Exterior Package. Come modello di punta della serie, la Bmw i5 M60 xDrive Touring è dotata di serie di componenti esterni dedicati alla dinamica di guida. Gli interni, completamente vegani, si basano sul design progressivo e orientato al guidatore dell’abitacolo con il Curved Display. Il suo Information Display da 12,3 pollici e il Control Display con una diagonale di 14,9 pollici formano una rete di visualizzazione completamente digitale.

L’ambiente è ulteriormente arricchito dai nuovi sedili sportivi di serie, dal volante, ora più piatto nella parte inferiore, e dalla Bmw Interaction Bar opzionale. Altri equipaggiamenti opzionali sono il tetto panoramico in vetro e l’impianto audio Bowers & Wilkins Surround Sound System con fino a 18 altoparlanti. La nuova Bmw i5 Touring è il primo modello premium completamente elettrico nel suo settore. Sarà disponibile in due versioni fin dall’inizio. Nella i5 M60 xDrive Touring, due unità motrici altamente integrate sull’asse anteriore e posteriore formano insieme una trazione integrale elettrica con una potenza massima di 442 kW/601 CV. Il motore elettrico della i5 eDrive40 Touring è invece posizionato sull’asse posteriore e genera una potenza massima di 250 kW/340 CV e una coppia massima di 430 Nm con funzione Sport Boost o Launch Control.