Svelata nuova Golf R, la Volkswagen di produzione più veloce al mondo. ha 333cv e una coppia di 420 Nm

Non sono soltanto le Volkswagen di produzione più veloci al mondo, visto che insieme all'Arteon R Shooting Brake raggiungono con il pacchetto R-Performance i 270 km/h, ma rappresentano anche la massima evoluzione dell'iconica Golf giunta all'ottava generazione e oggetto nel 2024 di un importante aggiornamento. Le Golf R hatchback e wagon, svelate in prima mondiale dalla Casa di Wolfsburg, dispongono infatti di un motore turbo 2.0 da 333 Cv, perfettamente sfruttabile grazie alla trazione integrale, ma sono caratterizzate anche da un design più raffinato, dalla presenza del controllo adattivo del telaio DCC3, oltre che dall'adozione di interni migliorati e di un nuovo sistema di infotainment di serie. L'elevata potenza dei nuovi modelli R e la coppia di 420 Nm vengono trasmesse al cambio DSG a 7 rapporti e alla trazione integrale 4Motion completata con il R-Performance Torque Vectoring. Quest'ultima soluzione migliora la stabilità di guida e l'agilità distribuendo la potenza motrice individualmente sulle ruote posteriori per ottimizzare la percorrenza in curva.

Proposta in prevendita dal prossimo 3 luglio, la Golf R avrà un listino in Germania che parte da 53.795 euro, affiancando la wagon, denominata come tradizione Variant, a partire da 55.065 euro e da una versione esclusiva della Golf R hatchback che - come sottolinea il nome Black Edition è completamente nero, a partire da 58.440 euro. Previsto anche il citato pacchetto opzionale R-Performance che consente una velocità massima di 270 km/h anziché i 250 dei modelli di serie e che include uno spoiler sul tetto più grande e sistema di cronometraggio e di misurazione dell'accelerazione G questi modelli. Le due Golf R si distinguono per il frontale ridisegnato con i fari Led Plus, per il logo Vw illuminato e per le nuove prese d'aria nel paraurti. In coda, sia nella hatchback che nella wagon, spiccano nuovi gruppi ottici posteriori a Led. Anche l'hardware e il software del sistema di infotainment sono stati rinnovati. Quest'ultimo in particolare presenta come optional un display più grande (32,8 cm di diagonale) mentre il Digital Cockpit Pro potenziato (di serie) ha una diagonale di 26 cm. Migliorato anche il funzionamento grazie alla nuova grafica e alla nuova struttura del menu per il display touch.

Presenti anche il controllo degli slider touch illuminati per il climatizzatore automatico e il controllo del volume, nonché l'assistente vocale IDA6, che accede al software basato sull'intelligenza artificiale ChatGPT. Inoltre, la reattività del volante touch è stata ottimizzata. Gli interni dei modelli Golf R sono stati sviluppati migliorando l'adattamento ergonomica o al conducente e al passeggero. Sono rifiniti esclusivamente in stile R con sedili sportivi dotati di poggiatesta integrati. Prevista la finitura opzionale in pelle nappa nera con elementi in carbon look con applicazioni blu nella zona laterale e un logo R sullo schienale del sedile.