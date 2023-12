Nuovo E-3008, è il “next level” di Peugeot. Prestazioni elettriche e connettività alzano ancora l’asticella

Se con il nuovo E-3008 Peugeot ha puntato dritto verso l’innalzamento dei livelli qualitativi e pratici, sul fronte delle auto con la spina, è anche grazie alla nuova piattaforma elettrica Stla Medium di Stellantis, inaugurata proprio su E-3008 e che consente a Peugeot di andare incontro alle aspettative dei clienti di veicoli 100% elettrici in termini di prestazioni, efficienza, autonomia e capacità di ricarica. La batteria ad alto voltaggio agli ioni di litio da 400V, con composizione chimica Nmc (Nickel, Manganese e Cobalto), è posizionata sotto il pianale e alimenta il motore elettrico per la trazione del veicolo. Gli altri dispositivi elettrici (luci, infotainment e altro) continuano a essere alimentati da una batteria a 12V, a sua volta alimentata dalla batteria ad alto voltaggio tramite il convertitore. Esistono tre definizioni tecniche, con ciclo Wltp in corso di omologazione, della batteria ad alto voltaggio di E-3008, ovvero con autonomia di 525 km (2 ruote motrici) con 73kWh, dual motor con un’autonomia di 525 km con 73kWh, oltre all’autonomia estesa di 700 Km (2 ruote motrici) con 98kWh.

La gestione termica della batteria utilizza liquido di raffreddamento in circolazione per garantire una ricarica ultraveloce, un’autonomia ottimizzata e una maggiore durata. La pompa di calore contribuisce invece al comfort termico degli occupanti, preservando l’energia della batteria. La batteria è garantita per 8 anni (o 160.000 km) al 70% della sua capacità di carica. La presa di ricarica ubicata sul parafango posteriore sinistro offre connessioni in modalità 2/3 (corrente alternata) e modalità 4 (corrente continua). Per la ricarica in corrente alternata, sono disponibili due tipi di caricabatterie di bordo, per soddisfare tutti gli usi e le soluzioni di ricarica dei clienti, con un caricatore trifase da 11 kW standard e un caricatore trifase da 22 kW in opzione. Per la ricarica in corrente continua tramite super-caricatori, la presa Mode 4 di Nuovo Peugeot E-3008 accetta potenze fino a 160 kW, consentendo di ricaricare la batteria dal 20% all’80% in 30 minuti per la versione con autonomia standard. Sul fronte delle funzionalità elettriche estese, non manca lo Smart Charging, compatibile con i servizi dei fornitori di energia e che regola il tempo e la potenza di ricarica della batteria. Non manca nemmeno il Vehicle to Load, ovvero la funzionalità che offre ai clienti la possibilità di alimentare un dispositivo elettrico attraverso la batteria ad alto voltaggio di Nuovo E-3008. Ad esempio, per caricare una bicicletta elettrica o far funzionare un elettrodomestico.

Il sistema può fornire fino a 3kW e 16A. La rigenerazione della batteria è di tre livelli permette di regolare in modo facile e intuitivo il livello di recupero dell’energia e il livello di decelerazione del veicolo. Utilizzando le leve dietro il volante compatto, è possibile attivare la frenata rigenerativa in 3 livelli, con la leva di sinistra che aumenta la rigenerazione e quella di destra che la diminuisce. La gamma della nuova versione di E-3008 è poi completata da due motori elettrificati (ibrido e ibrido plug-in) che saranno disponibili a seconda del mercato. Ci sarà anche un motore specifico per i mercati internazionali, i cui dettagli saranno comunicati più avanti.