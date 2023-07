Peugeot 208 e 2008, anteprima mondiale a Monza. Le due vetture si evolvono nel segno dell’elettrificazione

MONZA - Peugeot svela a Monza la nuova 208 e la rinnovata 2008, due anteprime mondiali per il brand del leone che è legato al tracciato brianzolo dove nel 2021 presentò il prototipo dell’attuale Hypercar, la 9x8, e nel 2022, sempre in anteprima mondiale, la 408. Le abbiamo viste dal vivo per cogliere le novità stilistiche che si evincono, soprattutto, a livello delle firme luminose, della calandra anteriore, dei cerchi, e dei badge disseminati lungo la carrozzeria. Si tratta di due vetture fondamentali per il segmento B, quello che annovera maggiori richieste sul mercato italiano, e dove la casa francese sta investendo molto.

Nello specifico, la 208 fino ad oggi è stata venduta in 1 milione di esemplari nel mondo, di cui 90.000 in Italia, mentre, la 2008 in 700.000 unità a livello mondiale, 75.000 delle quali nel nostro paese. Entrambi pionieri dell’elettrificazione Peugeot dal 2020, questi due modelli oggi si evolvono con motori ibridi a 48 Volt ed il nuovo propulsore elettrico da 156 CV. Mentre la nuova 2008 è già ordinabile, ed ha un listino che parte da 25.850 euro, l’apertura degli ordini della nuova 208 è prevista per fine luglio. A Monza, inoltre, è stata comunicata la formula di noleggio per le varianti elettriche dalla durata di 36 mesi che comprende anche la wallbox e 5000 km l’anno inclusi. Per la E-208 è previsto un anticipo di 2.500 euro ed un canone mensile di 199 euro, mentre per la E-2008 la spesa per l’anticipo rimane invariata, ed il canone mensile sale a 249 euro.