Peugeot 3008, le prime foto del suv di terza generazione che nasce per essere soprattutto elettrico

La nuova Peugeot 3008 sarà presentata ufficialmente il prossimo 12 settembre a Sochaux, storico quartiere generale per la Casa del Leone che con la terza generazione del suo suv di segmento C porterà al debutto la piattaforma STLA Medium, la prima nativa elettrica – o almeno per essere prevalentemente tale – del gruppo Stellantis, anche se potrebbe accogliere anche una versione dotata di motore termico.

Questo vuol dire che la 3008 sarà elettica, ma non solo. Intanto il costruttore francese gioca d’anticipo e mostra quattro immagini che mostrano le fattezze di un’auto molto importante per Peugeot, non solo per i suoi volumi, ma per il suo posizionamento di immagine e di prezzo. Le prime foto restituiscono una vettura forte e dalle linee lisce e muscolose, ma indubbiamente Peugeot grazie soprattutto ai “graffi” luminosi dei gruppi ottici, con quelli anteriori inseriti in una calandra dotata di una griglia ricavata con una trama a rilievo.

Le novità più interessanti a livello di forme riguardano la parte posteriore, con il tetto che scende maggiormente e l’andamento rastremato dei montanti che permette di ricavare un lieve accenno di coda, ulteriormente esaltata dalla scolpitura tridimensionale che ne caratterizza la vista da dietro. Annunciate anche numerose novità per l’abitacolo con il debutto dell’i-Cockpit di nuova generazione, con schermo curvo panoramico da 21” che integra tutte le informazioni, spalleggiato da un altro schermo a sfioramento di dimensioni più contenute posizionato al centro. Confermata la presenza del volante piccolo, quadrato e in posizione ribassata.

Come detto, la base tecnica sarà completamente nuova e costituita dalla piattaforma STLA Medium, membro di una nuova famiglia e architettura di riferimento per tutti i modelli del gruppo per i segmenti C e D. Se venissero confermate le indiscrezioni, la 3008 dovrebbe avere tre livelli diversi di potenza e almeno due pezzature di batteria, con una versione capace di un’autonomia di 700 km. La versione a pistoni potrebbe invece utilizzare il 3 cilindri 1.2, recentemente rivisto e accoppiato con la trasmissione doppia frizione a 8 rapporti che integra un motore elettrico a 48 Volt. Ma per tutti i dati tecnici non bisognerà attendere molto: l’appuntamento è per le ore 12:30 del 12 settembre prossimo.