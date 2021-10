Peugeot 308, nella nuova generazione sicurezza e tecnologia sempre al top. Con Pack Drive Assist 2.0 anche inediti ADAS

Con l’arrivo della nuova generazione di Peugeot 308, sicurezza e tecnologia restano al centro del progetto con l’introduzione di inediti ADAS. La nuova media della casa del Leone porterà infatti a breve al debutto nuove funzionalità racchiuse nel Pack Drive Assist 2.0, destinate ad alzare ancor più l’asticella nel segmento. Manovra di sorpasso semiautomatizzata, indicazione preventiva dei limiti di velocità e adeguamento automatico della velocità al raggio di curvatura della strada, sono alcune delle novità proposte nella nuova generazione di Peugeot 308. Oltre alla dotazione in grado di offrire il livello di guida autonoma di tipo 2, la nuova Peugeot 308 eleva l’offerta in tema di sicurezza rendendo disponibile il Pack Drive Assist 2.0 (ordinabile da inizio 2022), a completamento dell’Adaptive Cruise Control Con Stop&Go (per mantenere in automatico la distanza dal veicolo che ci precede) e del Lane Positioning Assit (per mantenere la posizione dell’auto all’interno della corsia di marcia). Questo nuovo pacchetto vede l’aggiunta di 3 nuove funzionalità disponibili su strade con carreggiate separate, a cominciare dal Semi-Automatic Lane Change.

Questa nuova ed inedita funzionalità propone al conducente il sorpasso del veicolo che lo precede, assistendolo attivamente nell’esecuzione della manovra che può esser fatta all’interno del range di velocità che va da 70 km/h a 180 km/h. L’Anticipated Speed Recommendation permette invece l’adeguamento della velocità dell’auto ai limiti di velocità prima che i cartelli di inizio nuovo limite siano visibili, evitando così rallentamenti repentini che possono creare rischi alla circolazione. Il Curve Speed Adaptation è invece una tecnologia che regola la velocità dell’auto in funzione della traiettoria della curva, fino ad una velocità massima di 180 km/h.