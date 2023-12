Peugeot, nuova 208: elettrica, ibrida o termica è sempre al top. Soluzioni tecnologiche e i-Cockpit garantiscono piacere di guida

Sulla scia del successo che ha ottenuto in Europa tanto da farne l’ auto più venduta nel 2022, la 208 si conferma con il rinnovamento recentemente introdotto come vero modello iconico della gamma Peugeot, prerogativa questa che è enfatizzata nella nuova versione elettrica E-208. Questa variante, in particolare, ha ottenuto il primato in Europa nelle vendite Bev del segmento B nel 2022 e In Francia è stata addirittura l’elettrica più venduta in tutti i segmenti. La nuova E-208 compie un importante passo avanti in termini di elettrificazione della gamma Peugeot come dimostra il suo nuovo propulsore da 156 Cv che combinato con una batteria da 51 kWh, garantisce un’autonomia di oltre 400 km (ciclo combinato WLTP in fase di omologazione). Per questo modello sono disponibili due tipi di caricabatterie di bordo per adattarsi a tutti gli impieghi e a tutte le necessità operative.Di serie E-208 propone un caricabatterie monofase da 7,4 kW ma, in opzione, può essere installato anche un caricabatterie trifase da 11 kW che rende più rapido il ‘rifornimentò di energia.

Nuova E-208 è caratterizzata da un tempo di ricarica (stimato) per passare dal 20% all’80% inferiore a 25 minuti se si utilizza una colonnina rapida da 100 kW) mentre se si utilizza una Wallbox da 7,4 kW bastano 4 ore e 40 minuti. Infine nella tipica operazione domestica, cioè il collegamento a una presa rinforzata da 3,2 kW il ‘pienò si ottiene in 11 ore e 10 minuti. Ma nella gamma 208 ci sono anche i nuovi propulsori Hybrid 100 e Hybrid 136 che offrono interessanti opportunità dl punto di vista del rispetto ambientale e del miglioramento dell’efficienza per la presenza dell’efficace sistema a 48 Volt. Il sistema propulsivo è composto dai motori a benzina PureTech di ultima generazione, dal cambio elettrificato a 6 marce e-DCS6 a doppia frizione che include un motore elettrico e da una batteria che si ricarica durante la guida. Grazie a questa tecnologia Peugeot 208 Hybrid 100 e Hybrid 136 dispongono di una coppia aggiuntiva ai bassi regimi e consentono di ridurre il consumo di carburante fino al 15%. Nella guida urbana, le nuove 208 ibride 48 Volt possono funzionare per oltre il 50% del tempo in modalità elettrica con zero emissioni allo scarico.

Peugeot, per rispondere alle necessità dei clienti alla ricerca delle versioni a benzina più accessibili, ha inserito nella nuova gamma 208 due motorizzazioni particolarmente economiche ed efficienti. Sono la PureTech 75 con il 3 cilindri 1.2 benzina da 75 Cv, dotato di sistema Stop & Start (abbinato a un cambio manuale a 5 marce) e la PureTech 100 sempre con il 3 cilindri 1.2 ma da 100 Cv e dotato di sistema Stop & Start e di un cambio manuale a 6 marce. «Lavorare su un modello iconico e di successo come la Peugeot 208 è sempre un’impresa ardua - ha commentato Jerome Micheron, Peugeot product director - Il nostro obiettivo era quello di portare il design e le prestazioni della 208 a un livello superiore, preservando l’anima di questo modello, per rimanere ai vertici delle vendite del segmento B in Europa. Nuova Peugeot 208 è più 208 che mai: più felina, più divertente da guidare, più tecnologica, tutto sommato, ancor più irresistibile. Ed è anche più elettrificata, con la nuova versione elettrica che offre un’autonomia di 410 km e le nuove Hybrid 100 e Hybrid 136». Il piacere di guidare nuova 208 nasce anche dalla present di un i-Cockpit evoluto e più tecnologico. Grazie a questa prerogativa - che aveva debuttato nella prima generazione del modello 208 è oggi è ancora più connessa ed ergonomica.

Spiccano il nuovo design per il quadro strumenti digitale posizionato in modo ideale all’altezza degli occhi del guidatore. Il display digitale da 10 pollici - presente nelle versioni Allure e GT - ha un nuovo design e, nella versione GT, anche una visualizzazione 3D. È possibile personalizzare il colore del display, nonché il layout e la presentazione delle informazioni, in base alle preferenze. In tutte le 208, indipendentemente dall’allestimento, è ora presente un ampio schermo touch centrale da 10 pollici. Questa interfaccia ideale facilita il controllo dell’ultima generazione dei sistemi di infotainment i-Connect e i-Connect Advanced. Da notare che nelle nuove Peugeot 208 Allure e GT, lo schermo centrale è dotato di tecnologia HD. Novità anche nel ‘cuorè del sistema i-Cockpit, cioè il volante compatto che garantisce piacere di guida, con un’agilità e una precisione senza pari. È presente al centro il nuovo badge Peugeot mentre i comandi per il sistema multimediale (audio, telefono) e il controllo del volume e della voce migliorano l’ergonomia.