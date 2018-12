Porsche Macan, il Suv sportivo per eccellenza perde il diesel e acquista più sicurezza

MAIORCA - La Porsche Macan arriva a metà del suo ciclo di vita e, come è di norma, si aggiorna per continuare una storia di successo testimoniata da ben 385mila unità vendute dal 2014, anno del suo debutto ufficiale.

Una luce unica nel suo genere. La Macan conserva ovviamente la lunghezza di 4,7 metri, la buona abitabilità e capiente vano bagagli (500-1.500 litri) cambiando invece un po’ l’aspetto allineandosi ai dettami Porsche più recenti. La modifica più importante è il gruppo ottico posteriore unico, ma anche i fari sono un po’ diversi e incorporano le luci profondità, anche i paraurti e le prese d’aria sono stati leggermente modificati. All’interno arriva il volante sportivo GT con la manopola per cambiare la modalità di guida e al centro della plancia il nuovo sistema infotelematico con schermo da 10,9 pollici. È collegato costantemente online e ha la navigazione che sfrutta i dati del cloud tenendo conto anche delle rilevazioni anonime raccolte dalle altre auto sulle condizioni del traffico e del percorso. Due app consentono di interagire con il veicolo: una permette di monitorare i dati di bordo e attivare alcune funzioni come la regolazione della temperatura, un’altra permette di condividere le esperienze in fuoristrada, comprese le immagini riprese da una camera o dallo stesso smartphone.

Tanti piccoli particolari. La dotazione di sicurezza si arricchisce dell’assistenza al traffico che fino a 65 km/h mantiene la traiettoria e regola velocità automaticamente arrestando e facendo ripartire la vettura. Arriva anche il sistema di parcheggio con il sistema di visione perimetrico. Dal punto di vista tecnico, le sospensioni con molle pneumatiche e ammortizzatori a controllo elettronico hanno un braccetto per l’avantreno in alluminio, più leggero di 1,5 kg, e barre antirollio modificate. Gli pneumatici, con cerchi da 18 a 21 pollici, hanno dimensioni diverse tra avantreno e retrotreno e la versione S ha dischi anteriori più grandi, inoltre le pastiglie sono prove di rame e il pedale è in fibra di vetro, particolare che fa guadagnare 300 grammi di peso. Altro particolare poco visibile, ma fondamentale per la dinamica di marcia, sono i supporti del motore che diventano più rigidi attivando le modalità di guida più sportive.

Il vero Suv sportivo, senza diesel. La Porsche Macan abbandona il diesel e in gamma ha due unità a benzina con filtro antiparticolato accoppiati al cambio PDK a 7 rapporti e alla trazione integrale. Il 2 litri da 245 cv ha prestazioni un po’ sottotono per una Porsche (225 km/h e 0-100 km/h in 6,7 s.), ma ha dalla sua un temperamento volenteroso con consumi di 8 litri/100 km pari a 185 g/km di CO2. Il V6 3 litri da 367 cv dà alla Macan una verve diversa (267 km/h, 0-100 km/h in 5,1 s.), ma quello che di lei stupisce sono ancora una volta la tenuta e la precisione di guida, caratteristiche spalleggiate da uno sterzo preciso come un bisturi, ma straordinariamente omogeneo così da coniugare al meglio una sportività insuperata da ogni altro Suv e il comfort di un’auto che non disdegna certo di fare lunghi viaggi. I prezzi partono da 61.783 euro.