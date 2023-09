Renault Clio, con il rinnovamento punta verso il futuro. La due volte Car of the Year si aggiorna nella tecnologia e nel design

Un successo che dura da oltre vent’anni anni, quello di Renault Clio che ora si rinnova e punta dritta verso il futuro. Se la se quadra che vince non si cambia, nel caso del modello di Renault, si aggiorna però, sotto tutti i punti di vista. La ricetta è quella vincente e che può contare suo bagaglio di 16 milioni di unità vendute nel mondo, reinventata e con tutte le intenzioni di seguire il corso della “nouvelle vague” di Renault. L’auto più amata dai francesi, best seller internazionale, eletta due volte Car of the Year in Europa, torna in scena con un nuovo stile, interni raffinati e una prima interpretazione del nuovo linguaggio stilistico della casa francese, con il nuovo frontale e la firma luminosa completamente rivisitata. Le novità esterne si estendono anche al posteriore dell’auto, con un paraurti rinnovato e arricchito da prese d’aria aerodinamiche che danno un’impressione visiva di maggiore ampiezza. La parte inferiore della carrozzeria punta sul nero opaco nei primi livelli di allestimento, sul nero lucido nella versione Techno e sul grigio scisto opaco nella versione Esprit Alpine. Invariato, nella Nuova Clio, il Dna da citycar, dato che tutti i cambiamenti sul fronte stilistico non hanno modificato le dimensioni dell’auto.

La rinnovata Clio mantiene infatti misure quasi uguali alla versione precedente, con 4.053 mm di lunghezza, 1.988 mm di larghezza e 1.439 mm di altezza. All’interno, Nuova Clio nasce con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di vita a bordo, mettendo l’accento su un abitacolo più accogliente e interni realizzati con materiali più nobili, sostenibili e di qualità. Un ruolo chiave, in questa specifica partita, lo giocano le tecnologie utilizzate, tutte orientate alla cosiddetta user experience, tra App e servizi connessi. Per quanto riguarda la motorizzazione, la gamma rispecchia un approccio multi-energia, sostenuto dalla punta di diamante dei motori Renault, l’E-Tech full hybrid da 145 cavalli, che spinge tanto sul piacere di guida quanto sul risparmio di carburante, con un consumo standard di 4,2 l/100 km e che con tutte le probabilità avrà il ruolo di centravanti nella squadra.

In Italia, gli allestimenti disponibili saranno Evolution, Techno e Esprit Alpine, che ricorda l’identità sportiva di Alpine, con cerchi da 17« diamantati black e laccati con vernice fumé, coprimozzi blu o grigi, in funzione del colore della carrozzeria. Per il mercato italiano le motorizzazioni scelte sono SCe65, TCe90, TCe100 Gpl, dCi 100 e l’E-Tech Full Hybrid 145. Sul fronte listino, i prezzi partono dai 17250 della evolution SCe65 e arrivano fino ai 26550 della esprit Alpine E-Tech full hybrid 145.