Rilancio Alpine con le serie speciali A110 Légende GT e la SportsX che richiama i rally

PARIGI - Quando in casa Renault, nel 2012, decisero di rilanciare l’Alpine A110, venne fissato un obiettivo ben preciso: dimostrare che la leggendaria storia sportiva di quest’auto poteva essere reinterpretata in chiave moderna, realizzando una “due posti” compatta, ultraleggera e prestazionale, come la sua progenitrice che trionfava nei rallies, in pista e su strada.

Ci vollero 5 anni per definire il tutto, ma l’accoglienza riservata alla nuova Alpine al Salone di Ginevra del 2017 fu strepitosa. Per il design erano stati rispettati gli stilemi che alla prima A110 avevano conferito una personalità unica, ovviamente adeguando le forme alle mutate esigenze in materia di aerodinamica e sicurezza. Stesso discorso per la motorizzazione e la meccanica. Il mercato rispose bene, soprattutto in Francia, e anche se i numeri non hanno mai raggiunto cifre record (parliamo pur sempre di un prodotto di nicchia) l’Alpine ha surclassato nelle vendite la rivale diretta, quell’Alfa 4C che troppo presto è uscita di produzione, diventando l’ennesima occasione mancata dall’Alfa Romeo.

A differenza dei concorrenti italiani, i francesi hanno da subito compreso che far rinascere lo spirito di un’auto degli anni 70 poteva essere un’operazione giusta, a condizione che si prestasse attenzione anche ai mutati gusti del pubblico. E infatti, dopo il lancio della Premiere Edition (500 esemplari andati subito a ruba) l’Alpine di nuova generazione è stata proposta negli allestimenti Pure, Légende e S, che si differenziano tra loro per il diverso grado di allestimenti, finiture e dotazioni mirate al comfort, mentre condividono la motorizzazione, costituita dal 4 cilindri turbo benzina 1.8 litri con potenza di 252 cv, collocato in posizione posteriore-centrale.

Per il 2020 la dependance sportiva di Renault avrebbe voluto presentare al Salone di Ginevra una novità mirata a soddisfare quella parte di clientela che pretende “qualcosa in più” in materia di allestimenti ed esclusività. Sfumata la kermesse svizzera, l’auto è stata illustrata on line: si chiama A110 Légende GT, è una edizione limitata di 400 esemplari che a Dieppe, Nord della Francia, dove viene prodotta, viene definita “l’interpretazione più elegante della A110 finora mai realizzata”.

Come tutte le Alpine, anche questa è dotata di una struttura leggera in alluminio e sospensioni a doppio triangolo: qualità di base in grado di confermare – non c’è dubbio – il piacere di guida, l’agilità e la reattività tipici del modello, in questo caso arricchiti da un comfort superiore, adeguato sia ad un uso quotidiano, sia ai lunghi viaggi.

Quanto alle prestazioni, la Casa assicura che il peso ridotto al minimo (1103 kg) e la trasmissione a doppia frizione con cambio sequenziale a 7 marce permettono alla A110 Légende GT di passare da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi e di raggiungere la velocità di punta di 250 Km/h. Tra le chicche di ispirazione racing non mancano lo scarico sportivo e i freni Brembo potenziati; a beneficio dell’suo quotidiano si fanno apprezzare invece i sensori di parcheggio e la retrocamera con sistema Focal.

“Il nostro obiettivo – ha dichiarato Patrick Marinoff, nuovo direttore generale di Alpine – era creare la variante più sofisticata che sia mai esistita, un modello in grado di soddisfare gli acquirenti più esigenti di auto sportive, ed è con orgoglio che affrontiamo questo nuovo capitolo della nostra rinascita. La A110 Légende GT porta l’eleganza che caratterizza ogni singola A110 a un nuovo livello, rivolgendosi a coloro che danno importanza al design senza tempo».

Secondo Marinoff l’arrivo della A110 Légende GT, ma anche dei programmi di personalizzazione Color Edition ed Atelier, preannunciano le nuove fasi della crescita del marchio francese. “Nei prossimi anni – ha detto infatti il manager tedesco - continueremo ad offrire edizioni speciali ai nostri clienti e a sviluppare programmi di personalizzazione. Alpine è leader di mercato in Francia e questo dimostra l’intrinseca qualità della A110, ma il nostro compito è accrescere questo successo in altri mercati nel mondo, e perciò intendiamo intensificare le attività di marketing al di fuori del nostro mercato, cominciando da un roadshow estivo per l’Europa, ma anche ottimizzando la nostra rete nei mercati chiave».

La nuova Alpine A110 Legende GT si distingue anche per i sedili Sabelt regolabili in 6 posizioni e rivestiti di pelle color ambra; per la pelle inserita anche sui pannelli interni delle portiere, per le cuciture a vista marroni, la marcatura a ore 12 sul volante e gli elementi lucidi in fibra di carbonio con trama ramata: tutti dettagli che mettono ancora più in risalto l’abitacolo accogliente e sofisticato, per non dire della targa sulla consolle centrale, che riporta il numero di produzione.

Per sottolineare la sua praticità nell’utilizzo quotidiano e l’eleganza da Gran Turismo, l’auto viene proposta inoltre con un set di valigie personalizzato: realizzato in pellami dello stesso colore dei sedili e diviso in tre pezzi, questo set sfrutta al massimo lo spazio del vano portabagagli posteriore, mentre il nuovo vano portaoggetti tra i sedili si rivela utile per tenere gli effetti personali.

Tra le novità che Alpine avrebbe dovuto annunciare a Ginevra, c’era anche l’aggiornamento dei colori, con il programma Color Edition 2020, e il ritorno del giallo, quello che i francesi definisco il Jaune Tournesol, che è un colore opaco, ma richiama certe vistose verniciature degli anni 60/70. La cosa rientra in un programma specifico e prevede una sorta di turnazione, in base alla quale a fine 2020 questo colore non sarà più disponibile e sarà sostituito da altri.

In proposito, il responsabile del design di Alpine, Anthony Villain, ha osservato: «Il nuovo programma A110 Color Edition ci offre l’opportunità di migliorare le caratteristiche delle varie versioni della nostra auto. Incominceremo a veder apparire sempre più colori audaci, come il Jaune Tournesol, grazie ai programmi A110 Color Edition ed Atelier Alpine. Svelando la A110 Color Edition 2020 contemporaneamente alla A110 Légende GT, ossia due versioni che portano la A110 in due direzioni diverse, dimostriamo come quest’auto possiede un ampio potenziale».

Come la A110S, anche la A110 Color Edition 2020 è dotata degli stessi equipaggiamenti top di gamma della A110S, nonché dello stesso gruppo motopropulsore da 292 cv, programmato per offrire prestazioni superiori. La A110 Color Edition 2020, infatti, è in grado di passare da 0 a 100 Km/h in soli 4,4 secondi, mentre la velocità di punta è di circa 260 Km/h.

Se non bastasse, il programma di personalizzazione Atelier Alpine prevede ora 29 nuove tinte di carrozzeria, ognuna per sole 110 auto, con varie opzioni di vernici opache e metallizzate. «Con un rispettoso riferimento al passato – viene spiegato - molti dei nuovi colori disponibili sono tinte Alpine di vecchia data riformulate, in molti casi provenienti dagli stessi fornitori”. Il programma prevede anche la possibilità di scegliere fra tre diversi tipi di cerchi ruota in lega.

Da non trascurare, infine, Il programma A110 SportsX (svelato nel febbraio scorso in anteprima a Parigi), che prende spunto dalla tradizione di Alpine nei rallies (indimenticabili le vittorie a Montecarlo nel 1971 e 1973) e prevede dunque un allestimento specifico, con maggiore altezza da terra (+6 cm) e una carrozzeria più larga (+8 cm).