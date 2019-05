Skoda Superb, l’ammiraglia boema si rinnova ed arriva anche la variante Scout

BRATISLAVA – Con il facelift della terza generazione della Skoda Superb arriva anche la variante Scout, quella ispirata ai fuoristrada già offerta sulla Octavia e sui due Suv Kodiaq e Karoq. Che, infatti, può vantare 15 millimetri di altezza in più dal suolo oltre ai cerchi in lega da 18'' di serie. L'aggiornamento è soprattutto tecnologico, perché dal punto di vista estetico cambiano sostanzialmente solo il frontale e le luci a Led (Matrix a richiesta).

In realtà, anche se solo per questioni tecniche legate ai paraurti, in lunghezza la Skoda Superb ha guadagnato qualche millimetro (6 per la familiare e 8 per la berlina), ma per i passeggeri non cambia alcunché dato che passo e larghezza sono invariati: 2,841 e 1,864 metri. E, infatti, anche la capienza del vano bagagli, che rimane la migliore del segmento, è la stessa e parte dai 660 ed i 625 litri.

Tra le varie dotazioni, l'ammiraglia della Freccia Alata disporrà di funzioni come lo Smart Light Assistent per gli abbaglianti, il Cruise Control Adattativo e predittivo, l'Emergency Assist per le strade a più corsie, il Front Assist predittivo per il rilevamento dei pedoni, il Side Assistant e, naturalmente, l'assistenza al parcheggio.

A parte la novità della versione plug-in (ne riferiamo a parte), sotto il cofano della Superb ci sono le unità sovralimentate a benzina da 1.5 da 150 cavalli e 2.0 litri da 190 e 272 cavalli (quest'ultimo solo a trazione integrale). I tre propulsori a gasolio, abbinati al catalizzatore Scr con AdBlue, sono i Tdi turbo da 1.6 litri e 120 cavalli, 2.0 da 150 e 2.0 da 190. A seconda dei motori, si possono abbinare cambi manuali a 6 marce o trasmissioni automatiche Dsg a 7 rapporti.