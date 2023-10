Subaru BRZ Touge, un inno alla guida in edizione limitata. Solamente 60 vetture per celebrare il divertimento al volante

Si chiama Subaru BRZ Touge, che, tradotto, vuol dire passo di montagna, e sarà realizzata in sole 60 unità per celebrare la seconda versione della coupé giapponese nata per il puro piacere di guida. Il nome, in realtà, richiama una tendenza di appassionati del volante, nel ritrovarsi sui passi di montagna per cercare la connessione perfetta tra la tecnica di guida e le capacità di handling della propria vettura. Esteticamente la BRZ numerata ha delle specifiche quali i cerchi OZ da 18 pollici color oro dal peso di appena 8,7 kg, dei coprimozzo che riprendono l’ideogramma giapponese Touge e i terminali di scarico Supersprint con incisione a laser del nome di questa edizione speciale.

Non mancano un kit estetico STI teso ad enfatizzare la zona bassa della vettura, ed un piccolo spoiler posteriore, mentre le soglie battitacco indicano il numero di esemplare della serie numerata. Tutto ciò si sposa con le caratteristiche della nuova BRZ che ha una carreggiata più larga, un passo più lungo di 5 mm, una riduzione dell’altezza di 15 mm ed un baricentro più basso di 4 mm. Sotto il cofano la vettura della casa delle Pleiadi sfoggia un motore 2.4 aspirato da 234 CV di potenza a 7.000 giri, e 250 Nm di coppia massima disponibili a 3.700 giri, per una risposta pronta al comando dell’acceleratore, come testimonia lo scatto da 0 a 100 km/h coperto in 6,3 secondi, che la rende la Subaru più veloce attualmente in gamma. Il tutto, unito alla trazione posteriore, e ad un peso di 1.295 kg, garantisce un handling da sportiva di razza.