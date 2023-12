La punta di casa Subaru: ecco Crosstrek. Per il crossover bene comfort e silenziosità, buone le doti off road

NEMBRO - Per Subaru Italia l’arrivo della Crosstrek riveste un’importanza strategica, visto che l’ultima nata della casa delle Pleiadi sostituisce la XV che nel nostro Paese rappresentava più della metà delle vendite di marca e che nel corso della sua “carriera” ha totalizzato numeri di tutto riguardo: 2,2 milioni di immatricolazioni nel mondo, di cui 127.000 in Europa e 17.000 nel nostro Paese. Questa new entry rappresenta un’evoluzione più che una rivoluzione alla quale potrebbe far sembrare (erroneamente) il nome che, fondendo i concetti di Crossover e Trekking, sottolinea lo spirito di un’auto che ama l’avventura e la vita all’aria aperta. In realtà, questa denominazione è inedita solo per il Vecchio Continente, perché sulle strade del Nord America accompagna fin dalla nascita (datata 2011) quella che noi conosciamo appunto come XV e che aveva tenuto a battesimo la Subaru Global Plattform su cui è stato sviluppato anche il nuovo modello. Una continuità che, seppur affinata e “ringiovanita” in diversi dettagli, si ritrova anche nel linguaggio stilistico “Dynamic x Solid” che dal 2012 si propone di soddisfare le aspettative di funzionalità e di piacere della guida che il costruttore nipponico promette ai propri clienti e che vengono ripagate da un livello di fedeltà alla marca che non molti competitor possono eguagliare.



La stessa continuità abbiamo ritrovato e apprezzato nel piacere della guida, ribadito dalla prova su strada che ha evidenziato le doti di handling e il senso di sicurezza ereditati dalla “progenitrice”, rispetto alla quale i miglioramenti più significativi hanno riguardato la silenziosità di marcia, davvero segna di elogio, e il comfort garantito dalla capacità di assorbire le asperità del fondo stradale, che si sono rivelate praticamente inavvertibili nel comodo e accogliente abitacolo che ha guadagnato in abitabilità grazie ai 10 mm in più di lunghezza (ora sono 4.495) e al passo cresciuto di 5 mm. L’altezza da terra di 22 cm, abbinata ai generosi angoli di attacco, dosso e uscita (19,3°, 20,8 e 31,2 rispettivamente) parlano di una vettura in grado di affrontare con disinvoltura terreni problematici, anche se l’off-road estremo non è nelle sue corde. A testimoniare degli evoluti contenuti tecnologici provvede il display centrale a sviluppo verticale da 11,6 pollici del sistema di infotainment ereditato dalla top di gamma Outback. Non mancano i più evoluti dispositivi di assistenza alla guida e di ausilio alla sicurezza supportati dall’esclusivo sistema EyeSight che nella versione più recente può contare sull’apporto di una terza telecamera monoculare grandangolare, atta a favorire il riconoscimento di veicoli a due ruote e pedoni. E per la prima volta su una Subaru c’è anche una telecamera rivolta verso l’interno per monitorare il livello di attenzione di chi sta al volante.

Sotto l’aspetto della propulsione, la convinzione del costruttore giapponese è che l’elettrico rappresenti, almeno oggi, la strada obbligata verso una mobilità più green. Non è un caso che il gruppo abbia investito 10 miliardi di dollari per sviluppare 8 modelli Bev entro il 2028, a cominciare dal Solterra, che è già stato svelato ma arriverà sul mercato tra due anni. «Bisogna però tener conto – precisa Nicola Torregiani, presidente e Ceo della filiale italiana con sede a Milano – del fatto che il cambiamento non è omogeneo su tutti i mercati e che spesso sono le restrizioni a dettare le strategie».



Elettrificazione sì, dunque, ma senza fughe in avanti come conferma il listino italiano nel quale figura la versione mild-hybrid in cui il 4 cilindri Boxer 2.0 aspirato a iniezione diretta di benzina da 136 cv è assistito dai 16,7 cv dell’unità elettrica posizionata all’interno del cambio automatico Lineartronic a variazione continua, ottimizzato anch’esso, come molti altri componenti, per contribuire a ridurre non solo i consumi, ma anche la rumorosità. Non può mancar, ovviamente, la trazione integrale Symmetrical All-Wheel Drive che in Subaru costituisce una sorta di “marchio di fabbrica”. Proposta negli allestimenti Style, Style Extra e Premium, la Crosstrek costa tra 37.900 e 42.150 euro. Oltre che per il prezzo, gli allestimenti si distinguono per il sofisticato sistema di controllo della trazione X-Mode che adatta gli assetti della vettura alle diverse condizioni del terreno: lo Style può essere equipaggiato con la sola modalità Snow/Dirt (neve e sporco), mentre i due allestimenti superiori offrono anche il modo Deep Snow/Mud (neve alta e fango).