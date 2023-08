Subaru XV e-Boxer mette la divisa della Polizia di Stato: consegna 60 vetture alla Stradale

Sessanta Subaru XV e-Boxer indossano la divisa, precisamente quella della Polizia Stradale, visto che sono state consegnate alla Polizia di Stato. Equipaggiate con i colori delle volanti della Polizia, i lampeggianti, e tutto l’occorrente alle auto operative sul territorio, presentano un frontale in cui spiccano gli elementi del recente restyling, come una mascherina rivista ed un nuovo disegno del paraurti anteriore, oltre al cofano più spiovente.

Il modello in questione, crossover capace di andare anche in off-road, è stata una delle prime vetture dalla casa delle Pleiadi su cui ha debuttato il sistema e-Boxer che unisce il motore boxer, espressione tecnica tipica del brand, con la trazione integrale, altro elemento caratteristico del marchio, con un motore elettrico all’interno del cambio lineartronic. Questo apporta 16,7 CV in più, oltre ai 150 dell’unità termica, per rendere la guida più brillante ai bassi regimi e nelle ripartenze, ed offrire, nel contempo, un contenimento dei consumi. «Con questa consegna prosegue il lungo connubio tra Subaru e le forze dell’ordine dello stato italiano - afferma Nicola Torregiani, presidente e ceo di Subaru Italia - la qualità e la versatilità dei nostri prodotti li rendono ideali per i differenti utilizzi dei vari corpi dello Stato».