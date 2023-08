Tesla Model 3, in arrivo modifiche al design e nuovi contenuti. Soluzioni ispirate a Model X e volante in stile aeronautico

Anche se l’effettivo debutto commerciale potrebbe slittare - come sostengono alcuni media statunitensi - ai primi mesi del prossimo anno, Tesla si appresta a presentare la tanto attesa evoluzione della Model 3, che dovrebbe coincidere visti i nuovi contenuti con un rialzo dei listini. Nota come Project Highland Tesla Model 3 edizione 2024 in questi giorni è in collaudo soprattutto per il controllo e la definizione del software, che come sempre riveste in queste auto elettriche un ruolo primario. Alcune immagini dall’utente Y2KColin di Twitter nell’area di Palo Alto, in California, mostrano con sufficiente chiarezza - nonostante la mascheratura del prototipo incontrato su strada - le novità estetiche che caratterizzeranno la prossima Model 3.

Il cambiamento più evidente è una piccola piega che si estende lungo la porta anteriore dagli alloggiamenti degli specchietti laterali, riprendendo una soluzione già presente nella Model Y. Sebbene non siano visibile nelle immagini pubblicate su Twitter, la prossima generazione della Model 3 presenterà modifiche significative ai fari (che diventano Led a matrice) ai gruppi ottici posteriori e agli scudi paraurti. Tesla ha deciso anche di installare anche su questo modello - come ha fatto sulla Model X - una nuova fotocamera posizionata in basso sulla fascia anteriore. Questa soluzione permetterà di utilizzare il sistema Tesla Vision che abbandona completamente i sensori a ultrasuoni a favore delle telecamere.

Previste anche importanti modifiche all’abitacolo (tra cui sedili più confortevoli) con una maggiore attenzione ai materiali riciclati e con il debutto di un sistema di illuminazione ambientale. Probabile anche il volante in stile aeronautico, come nelle Model S e Model X, la cui funzionalità dovrebbe essere legata al sistema steer-by-wire.