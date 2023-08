Volvo EM90, arriva il salotto scandinavo a trazione integrale. Basato su altro Mpv Geely, proporrà autonomia fino a 1.000 km

Un salotto scandinavo in movimento. Ecco come Volvo definisce la nuova monovolume elettrica EM90 che verrà presentata (lo annuncia la Casa sino-svedese in un teaser) il prossimo 12 novembre. «Immagina uno spazio in movimento dove puoi essere semplicemente te stesso - afferma Volvo nel descrivere EM90 - un luogo dove puoi connetterti con i tuoi cari, creare, rilassarti, lavorare o semplicemente pensare». Il video di presentazione mostra infatti, in morfing, il passaggio da un salotto con poltrone imbottite e tavolini di design a quello che potrebbe essere l’abitacolo del nuovo monovolume, con ampie sedute in stile jet privato che tanto piacciono ai clienti cinesi. Nel promettere che «nei prossimi mesi riveleremo molti più dettagli sull’auto» Volvo si limita a specificare che il 12 novembre inizieranno i preordini per i clienti in Cina.

Nessun dettaglio invece sulle caratteristiche di EM90 che però possono facilmente essere ipotizzate visto il il Gruppo Geely - che controlla molti altri brand tra cui Lotus, Polestar, Lynk&Co, Smart, Proton, Levc e perfino la nostrana Benelli - ha nel portfolio della cinese Zeekr (brand premium) il recente Mpv denominato 009. Nell’unica vista dall’alto di EM90 si nota una forte somiglianza della forma e di alcuni dettagli, come il tetto panoramico, con Zeekr 009. Come anticipa il magazine specializzato Carscoops, che ha anche ricostruito con un rendering il possibile aspetto del nuovo Mpv Volvo, l’auto dovrebbe essere realizzata sulla piattaforma elettrica di Geely Sustainable Experience Architecture (Sea) che già equipaggio diversi modelli del Gruppo, tra cui Lotus Eletre.

Prendendo come riferimento lo Zeekr 009, il nuovo EM90 potrebbe dunque essere lungo circa 5,2 metri e largo 2,0 con un’altezza compresa fra 1,856 e 1,848 metri a seconda della regolazione delle sospensioni ad aria. Lo schema propulsivo potrebbe egualmente riprodurre quello di Zeekr 009, con due motori elettrici per complessivi 536 cv, trazione integrale e autonomia fino a 1.000 km con la batteria da 140 kWh.