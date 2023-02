Zeekr X, il crossover cinese è pronto per l’Europa. Linea originale e prestazioni di livello sono il suo biglietto da visita

Si chiama Zeekr X il crossover di Geely che dovrebbe arrivare anche nel Vecchio Continente, considerando l’idea del marchio di espandersi anche in Europa, come rivela electrek.co La base è la medesima della smart #1 e della Volvo X30 e, con una lunghezza di 4,45 metri, ci si aspetta che possa diventare una concorrente di Volkswagen ID.3 e Cupra Born. Infatti, lo scatto da 0 a 100 km/h dovrebbe essere coperto in meno 4 secondi, come specificato da CnEVPost, per cui si annuncia piuttosto brillante.

Attesa al Salone di Shanghai ad aprile, presenta una linea originale in cui spicca una fiancata con superfici vetrate dal taglio caratteristico, il frontale con richiami ad altri modelli del brand, ed un posteriore con fari sottili che incorniciano la scritta identificativa del modello. Il debutto in Europa dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno nei paesi in cui l’accoglienza per le vetture a batteria è più calorosa, come quelli scandinavi, ma si attendono informazioni ufficiali al riguardo.