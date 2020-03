Doppio premio per Alfa Romeo ai Motor Klassik Awards 2020

STOCCARDA – Magari non comprano quelle nuove (-24% lo scorso anno in Germania), ma gli automobilistiche tedeschi continuano ad apprezzare le Alfa Romeo più datate. Lo conferma il doppio alloro attribuito alla Spider del 1966 ed alla Giulia Gt del 1969 dai lettori della testata specializzata per le auto d'epoca “Motor Klassik”, che vanta una tiratura di oltre 65.000 copie e che fa parte della galassia editoriale “Auto Motor und Sport”.

Nel ambito dei Motor Klassik Awards 2020, con il 24,9% di preferenze, l'Alfa Romeo Spider è stata riconosciuta l'auto classica più amata fra le Decappottabili. Il gradimento per l'Alfa Romeo Giulia Gt è stato ancora superiore: questo glorioso modello si è aggiudicato il titolo di “sportiva popolare” più desiderata, un riconoscimento attribuito per la prima volta. Un eccellente viatico per la casa del Biscione che celebra nel 2020 i primi 110 anni di vita e che incrementa la propria collezioni di trofei e premi.

La Spider, altrimenti nota come “Duetto”, è uno dei capolavori di Battista Pininfarina (una vettura che porta il suo nome di battesimo verrà lanciata dalla Automobili Pininfarina, la società di diritto tedesco con sede a Monaco di Baviera di proprietà di Mahindra & Mahindra). Venne lanciata a due posti con un motore da 1.6 litri da 109 cavalli e successivamente “aggiornata” anche un'unità da 1.3 litri e 88 cavalli ed una da 1.750 cc da 119. La Duetto è diventa un modello cult grazie al film “Il laureato” interpretato da un ancora giovanissimo Dustin Hoffmann.

In Germania la Giulia Sprint GT è famosa come “Bertone”, un altro dei grandi nomi del design automobilistico nazionale. Tra il 1963 e il 1976 il Biscione la produsse in circa 225.000 esemplari. La declinazione più celebre è la coupé leggera Gta, una sigla che viene adesso valorizzata e rilanciata con una edizione in serie limitata da 500 esemplari in occasione dell'anniversario. La “Bertone” è l’auto classica italiana numericamente più diffusa in Germania.