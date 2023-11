Fiat E-Ducato, il large van di nuova generazione con un’autonomia di 420 km

Mobilità sostenibile riducendo le emissioni di carbonio in tutta la filiera, questo è il fulcro della diciassettesima edizione del Solutrans. Non c’è da stupirsi se diverse Case hanno sfruttato la vetrina della fiera di Lione, dedicata ai veicoli commerciali e industriali, per presentare le rispettive novità green. È il caso di Fiat Professional che ha svelato, in anteprima europea, il nuovo E-Ducato.

Nato dalla seconda generazione di veicoli commerciali elettrici del gruppo Stellantis, il large van di Fiat presenta un design leggermente rivisto. Le novità più importanti a livello estetico riguardano soprattutto il frontale dotato di un nuovo paraurti associato a una griglia e piastra paramotore ridisegnate. Non mancano i fari Full Led e luci posteriori rinnovate, così come il nuovo logo.

Aggiornata anche la cabina dotata di un cruscotto digitale da 7” affiancato da un touch screen al centro della plancia da 10” per l’infotainment. Quest’ultimo integra anche una nuova interfaccia uomo-macchina che permette al conducente di ricevere informazioni in tempo reale e, al contempo, all’azienda di gestire al meglio la flotta.

Non manca la retrocamera con griglie dinamiche e il sistema Dynamic Sorround Vision che, associato a sensori di parcheggio a 360°, facilita le manovre anche negli spazi più angusti. Il volante, anch’esso ridisegnato, è dotato di un nuovo servosterzo elettrico per incrementare la maneggevolezza del furgone. Sicurezza demandata anche a oltre 18 sistemi di assistenza dinamica alla guida (ADAS).

Fulcro del restyling dell’E-Ducato è il nuovo gruppo powertrain. Il motore è in grado di erogare una potenza di 200 kW (270 CV) e 410 Nm di coppia, il tutto associato a una batteria da 110 kWh che garantisce un’autonomia fino a 420 km nel ciclo WLTP, superiore del 30% rispetto la generazione precedente. Presenti tre modalità di guida personalizzabili dal conducente (Eco, Normal e Power) che assicurano il giusto equilibrio tra prestazioni e autonomia. Rivisto anche il sistema di ricarica che supporta 11 kW in corrente alternata e fino a 150 kW in correre continua, quest’ultimo in grado di effettuare una carica in soli 55 minuti.

Confermata anche la gamma diesel equipaggiata con l’ultima generazione di motori MultiJet conformi alla normativa Euro 6E. Il 4 cilindri in linea da 2.1 centimetri cubi è disponibile in tre livelli di potenza: 120, 140 e 180 CV. Tutti abbinati al cambio manuale a 6 rapporti, mentre per le due versioni più potenti è possibile scegliere l’automatico 8 marce in grado di ridurre i consumi fino al 9% rispetto la versione precedente. Indipendentemente dalla tipologia del motore, il nuovo Ducato assicura un volume di trasporto di 17 metri cubi e un carico utile fino a 1,5 tonnellate.