Caravan Düsseldorf, Iveco e il Daily Switch di serie per la conversione. In vertina il Tigrotto 4x4 per l'avventura

DÜSSELDORF – Alla fiera Caravan Düsseldorf (26 agosto – 3 settembre) Iveco è stato il solo costruttore di veicoli a scegliere di organizzare anche una conferenza stampa. Con il suo stand nel padiglione 16, diviso da una semplice parete da quello del gruppo Stellantis con i marchi Citroen, Fiat Professional, Opel e Peugeot, il produttore italiano ha esibito al versione di serie del Daily Switch, anticipata nel 2022 come prototipo. Il sistema Iveco consente in poche mosse di modificare un normale furgone in un camper.

Una soluzione flessibile in ogni senso, perché i clienti possono scegliere fra varie lunghezze, diverse motorizzazioni, alcune altezze e masse comprese fra 3,5 e 7,2 tonnellate. Il modello in vetrina è un furgone 35s18ha8-v/p con 3,52 metri di passo e 12 mc di volume abitabile. Il Daily Switch esposto monta anche la sospensione pneumatica Air-Pro (a richiesta) sempre attiva che rende più sicuro e confortevole ogni tipo di spostamento. Gli interni possono venire scelti in base alle esigenze grazie a una serie di moduli (inclusi queli per ufficio o per i mezzi destinati agli interventi di emergenza) forniti da uno specialista degli allestimenti.

Iveco ha scelto di esibire anche un “semplice” telaio per la conversione (un 70c21ha8/p a due ruote motrici e con cabina normale per versioni “mansardate” equipaggiato con il 3.0 litri Heavy Duty da 207 cavalli e trasmissione automatica a 8 marce) e, soprattutto, altri due modelli che rappresentano solo alcune delle possibili trasformazioni che si trovano nei vari padiglioni della fiera tedesca, la più grande al mondo dedicata al turismo all'aria aperta con oltre 750 espositori provenienti da 37 paesi.

Uno è la declinazione elettrica dell'autocarro, a disposizione per i test drive nell'area esterna, mentre l'altro è la serie speciale Tigrotto del Daily 4x4. Si tratta di un suggestivo modello a trazione integrale: un vero fuoristrada con la versatilità di veicolo commerciale professionale. Monta un tremila da 180 cavalli abbinato al cambio automatico a otto rapporti. Ha una massa totale a terra che arriva fino a 7 tonnellate (4.300 kg sono la portata massima) e una lunghezza sfruttabile per la conversione che raggiunge i 5 metri. Iveco non ha dubbi: «Come cabinato, è un veicolo adatto anche alle spedizioni». E, infatti, poco lontano si trova proprio un autocarro del genere all'insegna del motto “living offroad”. È un Iveco trasformato e griffato dalla tedesca Kashmir Overlander che gli ha montato anche un rivestimento in pannelli solari e equipaggiato con un serbatoio per fino a 400 litri di acqua.