Caravan Düsseldorf, la spedizione cinese della Lanmanlong Automobile che allestisce camper Iveco

DÜSSELDORF – Destinazione Torino, quartier generale di Iveco. La spedizione europea della cinese della Lanmanlong Automobile Co è cominciata il 12 luglio a di Tongxiang, due ore di macchina a sud ovest di Shanghai, e si concluderà il 25 settembre in Italia. Sui camper Deddle Rv in vetrina a Caravan Düsseldorf (26 agosto – 3 settembre), rassegna per la quale gli organizzatori proclamano il primato di evento più grande al modo dedicato al turismo all'aria aperta, c'è il percorso che dal Celeste Impero conduce al Vecchio Continente. Rispetto a quello progettato, che includeva anche San Pietroburgo, Finlandia e Capo Nord, Akeelah e Nathan – due dei collaboratori della società – spiegano che ci sono state delle modifiche. Dopo Mosca, la delegazione della Lanmanlong Automobile, ha “piegato” direttamente verso la Polonia, verosimilmente attraverso la Bielorussia, prima di raggiungere la Germania.

La spedizione sembra una sorta di “missione esplorativa”, perché almeno per ora l'allestitore non commercializza ancora i propri veicoli in Europa. Caravan Düsseldorf è "solo" una tappa, peraltro significativa, del viaggio. A Torino si trova il quartier generale di Iveco, la cui “filiale” del Regno di Mezzo fornisce i veicoli che vengono poi trasformati in camper. La piattaforma del New Daily in particolare è stata scelta per la «miglior resistenza torsionale, per le prestazioni dinamiche e per il design dello spazio interno», informa un volantino. Alla domanda se la gamma Deddle Rv verrà venduta nel Vecchio Continente, allo stand rispondono sorridendo: «Vedremo. Forse in futuro».

La delegazione che presidia lo stand presso la rassegna (si tratta della “prima volta” tedesca) ha viaggiato a bordo di cinque camper, tre dei quali sono in vetrina: il grado di usura dei battistrada degli pneumatici conferma una percorrenza di parecchi chilometri. Il modello più economico parte dall'equivalente di 50.000 euro, almeno questo è il prezzo dichiarato per il mercato domestico. La gamma è equipaggiata con i più moderni motori Euro 6, garantisce la società. Che propone veicoli attrezzati da 6 metri di lunghezza in tre diverse configurazioni, tra i 4 e i 6 posti a sedere e con 4+1 o 6 posti letto.

Anche la Lanmanlong Automobile (uno degli 8 espositori cinesi della rassegna: oltr e750 quelli totali) offre un sistema di controllo “centralizzato” che impiega tablet e telefono cellulare e propone un eventuale tetto con rivestimento fotovoltaico in grado di soddisfare il fabbisogno quotidiano di energia. I camper Iveco cinesi hanno già attraversato il Tibet fino ad altitudini di 4.500 metri e affrontato temperature fino a 40° sotto lo zero nel parco naturale dello Xinjiang Kanas.