Caravan Düsseldorf, Nissan Townstar, il camper con due posti letto e a zero emissioni

DÜSSELDORF – Nissan conferma al propria presenza al Caravan Düsseldorf, l'autoproclamata (dagli organizzatori) più grande rassegna espositiva dedicata al turismo all'aria aperta con i suoi 16 padiglioni coperti (senza contare gli spazi esterni) e i suoi oltre 750 espositori da 37 paesi. Presso il proprio stand il costruttore giapponese presenta sia un Primastar con motore convenzionale allestito dallo specialista Dethleffs, il Seaside, sia un Townstar elettrico da campeggio.

Il primo, che misura 5,08 metri di lunghezza, può avere fino a 6 posti a sedere e, soprattutto, ha una garanzia di 5 anni o 160.000 chilometri, conversione inclusa: la filiale tedesca ha ufficializzato condizioni speciali (e particolarmente attrattive) per l'eventuale sottoscrizione del contratto in occasione della fiera. Il secondo è il Van diventato disponibile in Europa anche a passo lungo (L2), ossia da 4,91 metri di lunghezza : il modello si può avere anche equipaggiato con il milletre benzina da 130 cavalli e 240 Nm di coppia, il cui costo italiano parte da 26.567 euro.

A Düsseldorf Il Townstar Kombi è in vetrina come L1 da meno di 4,5 metri di lunghezza nella sua declinazione a zero emissioni da 90 Kw, ossia 122 cavalli e 245 Nm di coppia il cui prezzo base tedesco è di 39.990 euro. In versione Tekna e allestito come camper con un modulo cucina (3.700 euro) e tutto ciò che serve per farne un veicolo da turismo è proposto a poco più di 60.300 euro. Sono compresi nel prezzo i due posti letto ricavati nella tenda al tetto Maggiolina Airlander Plus Black che offre una superficie complessiva di 130 x 210 centimetri. L'accesso alla zona notte “pensile” protetta anche da specifiche zanzariere è garantita da una scala in alluminio.

Grazie alla batteria da 45 kWh la percorrenza dichiarata è di 273 chilometri, che possono lievitare a 381 in ambito urbano. Nissan ha precisato il costo energetico per 20.000 km: 1.176 euro, almeno con un prezzo medio dell'elettricità di 29 cent per kWh. Con l'arrivo della versione L2 del Townstar gli allestitori e i camperisti più rispettosi dell'ambiente avranno un'opzione aggiuntiva, anche perché il Van a passo lungo ha una porta scorrevole laterale più ampia e una capacità di carico superiore (fra 4,3 e 4,9 mc) oltre ad un carico utile maggiorato che arriva a 800 kg.