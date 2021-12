Cnh: Iveco si allea con Plus per camion a guida autonoma. Il lancio della sperimentazione in Europa e in Cina

TORINO - Iveco, il marchio di veicoli commerciali di Cnh Industrial si è unita a Plus (già Plus.ai), fornitore globale di tecnologia di guida autonoma per autotrasporto pesante, come partner europeo per il lancio di un progetto pilota in Europa e Cina, per avviare la validazione e l’integrazione della tecnologia di Plus grazie all’S-Way, il veicolo pesante di ultima generazione. Questa prima sperimentazione congiunta testerà e documenterà le prestazioni del sistema integrato di Plus sull’S-Way di Iveco in un’ampia gamma di ambienti e condizioni di guida, aiuterà a raccogliere dati e a validare il progetto che sarà alla base della produzione di un S-Way a guida autonoma.

«Quale unica azienda di tecnologia di autotrasporto autonomo che ha già iniziato a fornire un prodotto commerciale ai clienti nel settore del trasporto pesante, Plus ha sviluppato una strategia chiara e convincente per lanciare dapprima una soluzione con conducente a bordo e poi un veicolo autonomo di livello 4. Ciò è in linea con la nostra visione incentrata sul cliente di un mezzo più automatizzato e sicuro, che migliori la produttività e riduca i costi operativi» commenta Marco Liccardo, chief technology & digital officer designato di Iveco Group, «Abbiamo sempre sottolineato la necessità di test approfonditi per confermare che un sistema di guida autonoma sia in grado di affrontare condizioni meteorologiche, terreni e scenari di guida diversi. Questo progetto pilota accelererà i nostri sforzi per avviare la produzione di veicoli pesanti a guida autonoma» aggiunge Shawn Kerrigan, coo e co-fondatore di Plus.