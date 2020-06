Fiat Professional E-Ducato, rivoluzione green nei commerciali. Trasporta 100% a batteria merci per oltre 360 km

TORINO - A 39 anni dalla presentazione della prima generazione del Ducato, un modello di grande successo nella storia aziendale, e a 12 mesi dal reveal del prototipo del nuovo E-Ducato, Fiat Professional lancia ora la versione definitiva di questo 'commerciale' destinato a rivoluzionare il trasporto di merci e moltissime attività professionali in ambito urbano ed extraurbano.

La nuova versione completamente elettrica BEV (Battery Electric Vehicle) di Ducato è ora pronta ad approdare sul mercato attraverso progetti pilota che Fiat Professional ha sviluppato nel suo cammino verso i veicoli a zero emissioni e che riguarderanno gruppi di clienti selezionati. In questo anno, nonostante tutte le difficoltà legate all'emergenza sanitaria, il nuovo modello Fiat Professional ha continuato nel suo sviluppo anche grazie all'ausilio di strumenti di simulazione, si è fatto conoscere dalla forza vendita di Fiat Professional con approfondite sessioni di Virtual Classroom, ancora attive. Si sono registrati 310 partecipanti dalla Germania; 120 dalla Polonia e 210 da regioni extra-EMEA e a breve inizieranno la formazione on-line anche i restanti mercati europei come Spagna, Francia e Regno Unito.

E-Ducato nasce da un esteso programma di misurazioni e test che tengono in considerazione tutte le variabili di utilizzo delle diverse tipologie di clienti, gli aspetti dinamici, di carico e ambientali. L'inedito mezzo elettrico andrà presto ad affiancare il Ducato Natural Power a metano nell'offerta di propulsioni alternative e si avvicina alla sfida del mercato.

Debutta un nuovo logo per sottolineare che questo veicolo da lavoro è 100% Elettrico, 100% Ducato. Sviluppato dal Centro Stile FCA - quale simbolico abbraccio tra il futuro e il presente del best seller torinese - il logo è composto dalla lettera 'e' in tinta blu - colore da sempre legato all'innovazione tecnologica e alla sostenibilità - che s'inserisce, precedendola in alto, nella lettera D del nome Ducato scritto in argento satinato. Per la messa a punto di E-Ducato state sviluppate misurazioni su strada durate 1 anno, analizzando oltre 28.000 veicoli connessi e con la valutazione - in ottica cliente - di oltre 50 milioni di chilometri su veicoli termici registrando le variabili di utilizzo cliente, di dinamica, di carico e di condizioni ambientali. Attraverso questo approccio, Fiat Professional punta, partendo da E-Ducato, ad offrire soluzioni complete di mobilità elettrica, che possano coprire non solo ogni singola missione ma che siano in grado di offrire soluzioni che spazino dal veicolo alle infrastrutture, senza trascurare tutto il mondo dei nuovi servizi. Ecco perché E-Ducato propone, oltre ad una completa gamma di versioni, anche opzioni modulari di batteria con autonomie comprese fra 200 ed oltre 360 km.

Il tutto a fronte di prestazioni di assoluto interesse: velocità limitata a 100 km/h per meglio ottimizzare gli assorbimenti energetici, potenza massima di 90 kW (corrispondenti a 120 Cv) e coppia massima di 280 Nm. La nuova propulsione elettrica inoltre non penalizza quello che è il punto forte del Ducato: la volumetria di carico resta 'best in class' spaziando da 10 a 17 metri cubi, con portata fino a 1.950 kg, la migliore della categoria. In più E-Ducato è 100% connesso e copre con una esclusiva suite di servizi e applicazioni i bisogni professionali legati all'elettrificazione per ogni tipo di cliente, da gli user chooser alle grandi flotte attraverso uno specifico sistema di gestione. Affinché l'esperienza professionale con E-Ducato inizi ancora prima di salire a bordo, Fiat Professional ha organizzato a febbraio giornate di formazione concepite ad hoc per la forza vendita, coinvolgendo 265 venditori e capi vendita di 124 concessionarie dei principali mercati, con prove su strada presso il circuito di Balocco, strutturato come un percorso cittadino, per enfatizzare le nuove modalità di guida in full electric. Con questi presupposti E-Ducato si prepara quindi alla disponibilità sul mercato, che vedrà nel corso dei prossimi mesi come prima tappa l'apertura degli ordini nei principali mercati europei.