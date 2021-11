Ford e-Transit, l'infaticabile lavoratore ora è anche 100% elettrico. Versatile e tecnologico, il debutto a primavera 2022

Si chiama e- Transit il primo veicolo commerciale completamente elettrico di Ford. Pensata per essere versatile, personalizzabile e sempre connessa, la versione al 100% elettrica di Transit, che da oltre 60 anni accompagna lavoratori di ogni sorta, entra nel mondo full electric con lo scopo dichiarato dall’Ovale Blu di offrire ai suoi clienti maggiore produttività ma anche soluzioni innovative per software e servizi, come a esempio il Pro Power Onboard, e tutti i vantaggi di possedere un veicolo completamente elettrico. Grazie alle dimensioni della batteria, all’autonomia, alla potenza del motore e alla possibilità di utilizzare un sistema che eroga corrente elettrica senza compromettere la batteria, la versione completamente elettrica del furgone più venduto al mondo promette prestazioni in grado di accontentare anche i professionisti più esigenti. Supporto completo per la ricarica del veicolo e un livello migliorato di equipaggiamento standard dotato dei più recenti sistemi di assistenza alla guida e alla sicurezza, oltre ad un’intera suite di software e servizi per ottimizzare l’efficienza ed i costi di proprietà del veicolo, sono solamente alcuni dei punti di forza sui quali ha scommesso la divisione Veicolo Commerciali di Ford.

L’ E- Transit entra nel mercato con un prezzo di listino di 48500 euro per la versione Trend del Van 350 da 184CV, per volontà di Ford di contribuire ad accelerare l’adozione dei veicoli elettrici offrendo un veicolo accessibile. La versione completamente elettrica del veicolo commerciale dell’Ovale Blu è anche una parte fondamentale di Ford Pro, il nuovo business mondiale di vendita e assistenza del brand, incentrato sul miglioramento della produttività dei clienti di veicoli commerciali con prodotti e servizi all’avanguardia. «Il nostro successo sul fronte dei veicoli commerciali - ha commentato Fabrizio Faltoni, Presidente e AD di Ford Italia - è dovuto soprattutto a veicoli come Transit Custom, ma anche Ranger che è leader tra i pick-up e del quale siamo arrivati. produrre anche 500 esemplari al mese per soddisfare la domanda. Il segreto della crescita sta nella versatilità della gamma, nell’elettrificazione, nella possibilità di personalizzazione ma anche nella connettività. La scommessa è anche quella dei sessanta nuovi Transit Center e quella di mettere a listino veicoli allestiti, per andare incontro alle richieste dei clienti».

Con una capacità della batteria utilizzabile di 68 kWh come standard, che fornisce un’autonomia di guida fino a 317 kk, Ford E- Transit è progettato per soddisfare un’ampia possibilità di utilizzo da parte dei clienti. La capacità reale dell’ E- Transit è fornita dal motore che offre 430 Nm di coppia, con una scelta di 135 kW (184 CV) o 198 kW (269 CV) di potenza massima, portata lorda fino a 1758 kg sul furgone e una gamma completa di 25 varianti tra furgone, furgone doppia cabina e chassis cabinati con diverse lunghezze e altezze del tetto e massa totale da 3,5 a 4,25 tonnellate. Per la massima produttività, gli operatori possono utilizzare la funzione ProPower Onboard, che fornisce fino a 2,3 kW da prese standard nell’abitacolo e nell’area di carico, per alimentare strumenti, luci, computer portatili e conversioni come le unità di refrigerazione. Al lancio, nella primavera del 2022, Ford E- Transit fornirà a tutti i clienti un equipaggiamento standard completo, in un unico allestimento Trend e con un livello di equipaggiamento significativamente superiore al modello diesel equivalente.