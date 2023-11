Ford Transit Courier, aumenta la capacità di carico e diventa anche elettrico

Ford Pro, divisione dedicata ai veicoli commerciali dell’Ovale Blu, ha sfruttato la vetrina del Solutrans di Lione per presentare in anteprima europea il nuovo Transit Courier. Cresciuto sotto ogni punto di vista, il veicolo commerciale verrà proposto sia nelle versioni endotermiche, diesel e benzina, che elettrico con l’obiettivo di rilanciare la Casa americana nel difficile e affollato segmento delle furgonette.

Sviluppato e realizzato in Europa, il nuovo Ford Transit Courier nasce sulla piattaforma della Puma e, rispetto al modello uscente, presenta dimensioni maggiori in lunghezza (ora 4,34 metri) e nel passo che arriva fino a 2,69 metri. Rinnovato anche il design che si presenta squadrato e minimale, a partire dalla generosa calandra contornata dalle luci Led a sviluppo orizzontale, aumentando così lo spazio per la cabina e soprattutto per il vano di carico.

Gli interni offrono una dotazione molto ricca e funzionale senza rinunciare alla comodità. Il volante, con corona appiattita sul alto inferiore, offre maggior spazio per le gambe, anche il cambio a colonna e il freno a mano elettronico aiutano a incrementare lo spazio a bordo. L’Office Pack prevede una superficie di lavoro pieghevole e illuminata per poter utilizzare un PC o facilitare la compilazione di documenti.

Presente in plancia un touch screen da 12” equipaggiato con il sistema SYNC 4 di Ford compatibile con Android Auto e Apple CarPlay. Inoltre la Connected Navigation, disponibile su abbonamento, offre numerosi servizi per gestire traffico, parcheggio e punti di ricarica in tempo reale. Elevata anche la dotazione di sicurezza che offre di serie, tra gli altri, il cruise control e il mantenimento della carreggiata, inoltre sono presenti optional ulteriori pacchetti di ADAS.

Come le dimensioni esterne, anche la capacità di carico è aumentata arrivando al 25% in più rispetto la precedente versione. Il volume del carico arriva fino a 2,9 metri cubi offrendo due opzioni di portata da 680 o 854 kg. Vista la lunghezza utile di 1,8 metri e la larghezza di 1,22 il Transit può trasportare due euro pallet affiancati. Inoltre, grazie alla botola laterale e il sedile del passeggero abbattibile, si può arrivare ad una lunghezza di carico massima di 2,6 metri.

Il nuovo Transit Courier è già disponibile all’acquisto nelle versioni endotermiche con un prezzo base di 19.250 Euro (IVA esclusa). Il quattro cilindri turbodiesel 1.5 EcoBlue da 100 CV è fornito esclusivamente con il cambio manuale a 6 marce. Mentre il tre cilindri turbobenzina 1.0 EcoBoost da 100 e 150 CV sarà disponibile anche con l’automatico a 7 rapporti.

Infine, entro il prossimo anno, arriverà anche l’E-Transit Courier totalmente a zero emissioni dotato di un motore elettrico da 100 kW (136 CV) in grado di spingere il furgone fino a 145 km/h. Seppur non venga indicata la capienza della batteria, il Transit potrà essere ricaricato sia in corrente alternata, con la presa a 11 kW, che in corrente continua fino a 100 kW passando dal 10 all’80% di batteria in mezz’ora. Inoltre, secondo le stime di Ford Pro, i costi di manutenzione programmata della variante elettrica saranno inferiori del 35% rispetto il modello Diesel.