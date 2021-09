Le soluzioni di Ford per le vacanze open air e le novità di Renault a Caravan 2021

DÜSSELDORF - «I clienti ci dicono che vogliono che il loro camper si distingua e crei esperienze speciali. Per questo stiamo introducendo Nugget Active e Trail, per aggiungere un po' di stile e avventura in più ai viaggi su strada», chiarisce Barry Quested, uno dei manager di Ford Europe. Le nuove varianti sono state esibite dall'Ovale Blu a Caravan 2021, la più grande esposizione europea del settore che si chiude domenica a Düsseldorf, giusto qualche giorno prima che si apra il Salone del Camper di Parma dove la filiale nazionale presenterà la propria offerta al pubblico italiano.

Le certezze di Ford, che collabora con Westfalia e altri allestitori, sono derivate dalle dotazioni che trasferiscono la sicurezza automobilistica anche sui veicoli da “diporto”. I Transit Custom sui quali viene sviluppato il Nugget, montano funzioni di assistenza alla guida come l'Adaptive Cruise Control, due retrocamere e il Cross Traffic Alert. Non solo: lo scorso anno il modello è stato insignito del Silver Award per i sistemi di sicurezza attiva, tipo il Pre-Collision Assist con riconoscimento dei pedoni e frenata automatica di emergenza. Ford, che sarà presente a Parma, non ha ancora previsto di importare le due versioni nel Belpaese. In Germania, anche presso altri stand, sono in vetrina diverse soluzioni basate su propri modelli, compresa quella della Bimobil sviluppata sul pick-up Ranger.

A Düsseldorf Renault esibisce la sua visione per i furgoni Vip con l'Hippie Caviar Hotel. Si tratta di uno “showcaravan” basato sul Trafic ispirato in qualche modo al glorioso Estafette degli anni Sessanta. «È nato con la voglia di evadere e ammirare la natura in un ambiente idilliaco», spiega Louis Morasse, direttore del Design della divisione Veicoli Commerciali della Losanga. Il veicolo di distingue per una panchetta che diventa letto (145 per 195 centimetri) che si può posizionare anche all’esterno. In posizione “contemplazione”, il portellone aperto e i suoi drappeggi proteggono dalle intemperie e dagli sguardi indiscreti, mentre in posizione “comfort”, la panchetta e il sedile angolare creano uno spazio lounge. Dal tetto-terrazza, attrezzato con tavolino basso e due schienali amovibili, si ammira il paesaggio da un’altra prospettiva. L’accesso avviene tramite una scala retrattile.

L'altra novità in vetrina al salone tedesco è il Trafic SpaceNomad allestito da Pilote. Il modello verrà messo a listino all'inizio del prossimo anno: la sua commercializzazione comincerà in Svizzera e verrà poi estesa ad altri paesi (Germania, Austria, Belgio, Danimarca e Francia). Il camper è disponibile in due lunghezze con quattro o cinque posti con motori compresi tra 110 e 170 cavalli (i due più potenti, da 150 e da 170, anche con trasmissione automatica). Grazie al tetto sollevabile, può disporre di due grandi letti (quello rialzato misura 120 per 200 centimetri, mentre quello ricavato dalla panchetta è da 130 per 185), ma anche di una doccia e un angolo cottura con frigorifero da 49 litri. La rinnovata gamma transalpina include lo SpaceClass Escapade e il Master Camping-Car allestito da Ahorn.