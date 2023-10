Piattaforma Hydrogen Vehicle Systems per i camion pesanti. Soluzione modulare Hgv con propulsore fuel cell e assi elettrici

LONDRA - La britannica Hydrogen Vehicle Systems - fondata nel 2017 con l’obiettivo di rivoluzionare il settore dei veicoli commerciali utilizzando le fuel cell - ha presentato la sua piattaforma modulare Hgv con cui gli allestitori di camion pesanti possono utilizzare un sistema pre-assemblato che comprende il propulsore a celle a combustibile a idrogeno e gli assi elettrici di media e alta potenza. L’adattabilità della piattaforma modulare - che prolunga la vita operativa consentendo l’aggiornamento in servizio e la sostituzione dei moduli del gruppo propulsore man mano che la tecnologia si sviluppa - fornisce anche fino a tre serbatoi di idrogeno e due livelli di potenza. Il design e il packaging unici della soluzione Hgv garantiscono una cabina spaziosa, indipendentemente dalla configurazione del veicolo. La piattaforma modulare è costruita con passo fisso, il che significa che l’impronta del veicolo non cambia, indipendentemente dalle specifiche.

In qualsiasi versione i veicoli Hvs sono stati sviluppati appositamente per massimizzare il confort del conducente, attraverso una cabina spaziosa. Il design del veicolo ne prevede una sospesa nella parte anteriore e una torre fissa nella parte posteriore, che ospita il sistema termico e quello di propulsione. «Offriamo la massima modularità all’interno di un’unica piattaforma di veicolo base - ha commentato Pete Clarke, responsabile del design di HVS - con un livello di flessibilità e ottimizzazione che non si sarebbe mai potuto raggiungere con un propulsore diesel». La flessibilità della piattaforma modulare è tale - si legge nella nota - che i camion possono essere facilmente adattati con moduli alternativi come serbatoi di idrogeno aggiuntivi se i compiti della flotta cambiano o si espandono. Ciò ha l’effetto di ridurre al minimo il costo totale di proprietà (Tco) e fornisce una soluzione convincente per il passaggio anticipato a veicoli a zero emissioni di CO2.