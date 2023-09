Scania testa autocarro ibrido ad energia solare. In Svezia fino a 5.000 km all’anno di autonomia prolungata

UPPSALA - È partito il primo test di un autocarro ibrido Scania alimentato a energia solare. Il veicolo, dotato di un rimorchio coperto da pannelli solari, è in fase di test su strade pubbliche ed è frutto della collaborazione tra Scania, l’Università di Uppsala, Eksjö Maskin & Truck, Midsummer, Ernsts Express e Dalakraft. «Il nostro obiettivo - ha commentato Stas Krupenia, responsabile dell’ufficio ricerca di Scania - è quello di guidare il cambiamento verso un sistema di trasporto sostenibile. Mai prima d’ora i pannelli solari sono stati utilizzati per generare energia per la catena cinematica di un autocarro, come in questo progetto. Questa fonte di energia naturale può ridurre significativamente le emissioni nel settore dei trasporti».

L’autocarro ibrido Scania è attualmente utilizzato in un progetto di ricerca per esaminare l’ energia solare generata e la riduzione delle emissioni di carbonio attraverso i pannelli solari, sviluppati da zero per essere efficienti e leggeri. Inoltre, i ricercatori stanno analizzando come questa tipologia di mezzi possano interagire con la rete elettrica, al fine di proporre nuovi modelli scalabili per la ricarica alla rete pubblica. «Questo è un progetto entusiasmante - ha spiegato Erik Johansson, responsabile del progetto e professore di chimica fisica all’Università di Uppsala - in cui il mondo accademico e l’industria cercano insieme di ridurre l’impatto climatico del trasporto su gomma. I risultati di questa sperimentazione saranno molto interessanti». Il rimorchio di 18 metri è quasi completamente ricoperto di pannelli solari, con una potenza equivalente a quella di una comune abitazione. L’ energia solare ottenuta, consente un’autonomia di guida prolungata fino a 5000 chilometri all’anno in Svezia. In Paesi come la Spagna, con un maggior numero di ore di sole, il veicolo potrà essere in grado di raddoppiare la quantità di energia solare e quindi l’autonomia di guida rispetto alla situazione svedese.