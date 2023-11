Stellantis a Solutrans tra nuova mobilità e servizi. Al salone Fiat Professional presenta anche il nuovo E-Ducato

In occasione del salone Solutrans, Stellantis all’operazione strategica Pro One. A livello globale, questo nome sintetizza l’offerta Stellantis sul mercato con sei brand, cinque Lcv, dieci pick-up e una proposta per la micromobilità. In particolare, Stellantis si presenta all’appuntamento con il nuovo Fiat Professional E-Ducato, nato dalla seconda generazione di veicoli commerciali elettrici, svelata poche settimane fa. Su tutta la gamma, verrà proposta un’interfaccia uomo-macchina di nuova generazione, con pulsantiere e schermi centrali più grandi e configurabili dal guidatore. A tutto questo si aggiungeranno il sistema Dynamic Surround Vision, che offre un’ampia visuale dell’area attorno al veicolo, un aiuto per la navigazione nel traffico e nelle strade congestionate, oltre che 18 sistemi di assistenza alla guida automatica.

La connettività, attivata durante l’uso del veicolo, consente ai guidatori di sempre essere informati e ai manager di rimanere connessi alla propria flotta da remoto e in tempo reale. Una nuova batteria da 110 kWh, che garantisce un’esperienza a zero emissioni di livello superiore e un’autonomia fino a 420 km nel ciclo WLTP, rende E-Ducato uno dei furgoni più potenti della categoria, con autonomia superiore del 30% rispetto alla generazione precedente. Per sostenere la mobilità dei professionisti, Stellantis Parts & Services presenta a Solutrans anche un gamma completa di prodotti e servizi pensati per rendere più semplice la manutenzione e la riparazione dei veicoli delle flotte e ottimizzare i costi operativi.

Tra gli altri, spicca Distrigo: una selezione di ricambi originali e multimarca, componenti meccanici, elementi per la carrozzeria e pneumatici per ogni veicolo, indipendentemente dal brand o dal tempo di permanenza sul mercato. Inoltre, sono disponibili numerose soluzioni per integrare e personalizzare i veicoli per qualsiasi attività, professione o applicazione.