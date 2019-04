Aprilia RSV4 X, già venduti i 10 esemplari della supersportiva da 225 cv e 165 kg

ROMA – È già sold out per la nuova Aprilia RSV4 X, versione estrema della supersportiva di Noale che celebra i dieci anni dalla nascita dal primo modello. I 10 esemplari numerati svelati nel corso dell'anteprima mondiale del Mugello, durante Aprilia All Stars, sono già stati tutti prenotati online sul sito factoryworks.aprilia.com. Di che moto parliamo? Di una vera superbike, pensata per l'uso esclusivo in pista e con due segni particolari sulla propria carta d'identità: 165 kg di peso a secco e 225 CV di potenza massima.

Per ottenere un peso così contenuto, in Aprilia hanno fatto largo uso di materiali pregiati e ultraleggeri, come la carenatura completamente in fibra di carbonio. Sono numerosi anche i particolari in alluminio ricavati dal pieno, come la leva frizione, la protezione della leva del freno anteriore, le protezioni dei carter motore, le pedane regolabili e la piastra superiore di sterzo, dettagli di valore che contribuiscono ad abbattere ulteriormente il peso. I cerchi Marchesini in magnesio forgiato calzano pneumatici Pirelli slick. mentre l'impianto di scarico Akrapovic dispone di collettori in titanio e di terminale in carbonio.

Il motore V4 di 1100 cc viene preparato direttamente da Aprilia Racing, la piattaforma più avanzata del Gruppo Piaggio per lo sviluppo di tecnologia dapprima applicata alle moto da corsa e poi anche ai modelli di serie. E grazie a una serie di interventi mirati – sistema di distribuzione rivisto, con l’adozione di nuovi alberi a camme di aspirazione, nuove molle di richiamo valvole e relativi piattelli, oltre a inediti bicchierini bombati che permettono, a parità di dimensioni, di utilizzare alberi con profili camma più aggressivi – la potenza erogata arriva, appunto, a ben 225 CV. La messa a punto elettronica è invece garantita da una mappatura specifica della centralina, con settaggi dedicati all’uso in circuito.

Tra le novità più rilevanti, c'è il sistema ANN (Aprilia No Neutral), il cambio con la folle posizionata sotto la prima marcia che velocizza i cambi marcia dal primo al secondo rapporto, evitando errori in scalata. Una soluzione derivata direttamente dall’esperienza Aprilia in SBK e in MotoGP ed è per la prima volta in assoluto messa a disposizione su un modello in vendita al pubblico. L'impianto frenante, infine, è firmato Brembo e prevede il debutto delle nuove pinze GP4-MS ricavate dal pieno: agiscono su una coppia di dischi in acciaio con tecnologia T-Drive e sono comandate da una pompa radiale da 19x16 ricavata dal pieno.