Bmw Motorrad celebra i suoi 100 anni tra storia e futuro. Il 14 e 15 ottobre a Rubiera evento dedicato agli appassionati

Una passione con una storia di cento anni e che punta dritta verso il futuro, quella di Bmw Motorrad che celebra il suo primo secolo con un grande evento previsto per il weekend del 14 e 15 ottobre. Per l’occasione, in Piazza del Popolo a Rubiera (RE), i partecipanti saranno coinvolti a tutto tondo nel mondo delle due ruote secondo la casa dell’elica. L’evento sarà aperto al pubblico a partire dalle 14 del 14 ottobre e celebrerà un secolo di storia motociclistica Bmw con una serie di attività ed iniziative pensate appositamente. Previste, sia per sabato che per domenica, iniziative di test ride per testare i vari modelli, attraverso percorsi studiati per esaltare l’esperienza di guida. Grazie all’iniziativa ‘Riding Together’ sarà possibile testare diversi modelli di moto Bmw con il supporto di istruttori specializzati.

Per chi invece preferisce un’esperienza di guida in prima persona, si potranno effettuare dei test ride di veicoli come R 18, K 1600, oppure sperimentare l’innovazione elettrica dello scooter Ce 04. Non solo futuro, ma anche la storia di Bmw Motorrad sarà tra i protagonisti dell’evento, con un’esposizione di moto d’epoca, oltre ad esemplari di R 18 custom in arrivo direttamente dal concorso ‘R 18 Your Choice 100 Years’. Tra le moto esposte ci saranno anche due anteprime assolute, come la nuova Bmw R 1300 Gs, che sarà lanciata sul mercato il prossimo 4 novembre e l’inedita Bmw F 900 Gs che arriverà nel primo trimestre del 2024. Per tutti i presenti sarà poi possibile approfondire le attività della Gs Academy, realtà nata nel 2007 con lo scopo di formare gli appassionati di enduro a diversi livelli per la guida fuoristrada.