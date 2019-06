BMW R1250R, la roadster è più sportiva con il nuovo Boxer. Sempre al top per comfort e versatilità

SIENA - Aggiunge un pizzico di sportività lasciando invariate le sue doti di comfort e versatilità, per stuzzicare un pubblico più attento al design e alle prestazioni. La nuova generazione della R 1250 R (ha debuttato nel 2015) non tradisce il DNA che l’ha resa celebre e appetibile ma sfoggia per il 2019 un look più dinamico e monta il nuovo motore boxer preso in prestito dalla cugina best seller R 1250 GS. Il listino parte da 14.950 euro, in 4 versioni (Base, HP, Exclusive e Option 719), tutte caratterizzate da un kit estetico specifico e da livree dedicate, che spaziano da quella più sportiva della HP (il classico bianco, blu e rosso) a quella più elegante e ricercata della Option 719 (un bronzo metallizzato dallo stile vintage).

Su strada la R 1250 R è stabile, precisa e frena forte. È comoda come prima, ma diverte di più. Di base monta sospensioni regolabili con la forcella Sachs upside-down da 45 mm e un paralever al posteriore, ma in opzione si possono scegliere sospensioni elettroniche Dynamic ESA (800 euro) capaci di adattare istantaneamente la risposta delle molle in funzione della situazione di guida. I suoi 239 kg in ordine di marcia si fanno sentire prevalentemente nelle manovre da fermo e alle bassissime velocità, mentre sembrano magicamente “scomparire” non appena ci si lascia andare a una guida più allegra e dinamica. Il cuore pulsante è il nuovo Boxer con tecnologia BMW ShiftCam per la fasatura e l’alzata variabile delle valvole sul lato aspirazione, che migliora l’efficienza, l’erogazione della potenza e la risposta a tutti i regimi.

La cilindrata passa dai 1.170 cc del modello precedente a 1.254 cc, con la potenza che cresce fino 136 cv (contro i precedenti 125 cv) e 143 Nm (contro i 125 Nm). Cresce sensibilmente anche il piacere di guida, soprattutto grazie a una fluidità di marcia notevole. Venir fuori dai tornanti con rapporti alti è un gioco da ragazzi, non ci sono esitazioni, la moto non strappa e ai medi offre una spinta molto corposa, ben gestita da un pacchetto elettronico completo. Infine, la R 1250 R adotta di serie il sistema Connectivity con display a colori da 6,5’’(per la gestione di telefono, media e navigazione) e il nuovo sistema di chiamata automatica d’emergenza.