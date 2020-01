Bmw R18/2 al Motor Bike Expo. A Verona premiere italiana del cruiser e novità della gamma Motorrad

VERONA - Bmw Motorrad torna per il settimo anno consecutivo al Motor Bike Expo di Verona, uno tra i più rappresentativi eventi del panorama europeo per tutti gli appassionati di moto special, customizzazione e segmento cruiser, in scena dal 16 al 19 gennaio. La casa dell'elica sarà presente all'interno del Padiglione 4 con uno stand dedicato all'esposizione dei modelli maggiormente coerenti con lo spirito del Motor Bike Expo.

In particolare, la fiera veronese sarà l'occasione per la premiere italiana della nuova concept R18/2,per presentare la gamma completa R nineT, oltre ai modelli R1250 GS e R 1250 RT in allestimento Option 719. Al centro dello stand, nella zona hospitality denominata Soulfuel Loft, verranno poi esposte altre due concept bike. La R18/2 è stata pensata per celebrare il fascino delle cruiser con un'interpretazione sportiva e moderna.

La carenatura rifinita in Candy Red, il serbatoio a goccia e la sella singola formano una linea unica che si protrae fino al parafango della ruota posteriore. Come nel concept R 18, il cuore pulsante della R 18/2 è il grande motore boxer bicilindrico da 1800 di cilindrata con raffreddamento ad aria/olio e progettato con un'estetica che richiama le moto degli anni Sessanta.