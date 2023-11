BMW R 12 e R 12 nineT, una cruiser e una roadster stilose col motore boxer

BMW presenta le nuove R 12 nineT e R 12, rispettivamente una roadster e una cruiser, che combinano il carattere del motore boxer e il linguaggio del design delle epoche motociclistiche tradizionali con una tecnologia innovativa e la massima possibilità di personalizzazione.

Il celebre motore boxer BMW raffreddato ad aria/olio con una cilindrata di 1.170 cc eroga 109 CV a 7.000 giri/min sulla R 12 nineT e 95 CV a 6.500 giri/min sulla R 12. Nell'ambito della completa riprogettazione del telaio, i nuovi modelli R 12 presentano anche un nuovo airbox completamente integrato sotto la sella e un un impianto di scarico "Twin Pipe" montato a sinistra con due silenziatori posteriori con design a cono rovesciato. Le ruote sono da 19'' davanti e 16'' dietro.

Il fulcro dei nuovi modelli BMW R 12 è il telaio principale tubolare in acciaio a ponte sviluppato completamente ex novo, più leggero del precedente, abbinato a un telaietto posteriore, anch'esso in acciaio tubolare. Il serbatoio in alluminio con pannelli laterali spazzolati e trasparenti, la sella e la gobba posteriore creano una linea ascendente e dinamica. L'ergonomia migliorata rispetto al modello precedente è dovuta principalmente al serbatoio del carburante più corto e più stretto di 30 mm nella zona posteriore. Ora il pilota è più vicino al manubrio, beneficia di un migliore contatto con le ginocchia e ha una posizione di seduta più orientata verso la parte anteriore della moto.

Infine, la nuova R 12 nineT è dotata di due strumenti analogici circolari per la velocità e i giri motore, di una porta USB-C sul lato sinistro e di una presa da 12 V sul lato destro per la rete di bordo. Gli strumenti circolari continuano a supportare la personalizzazione comunicando tramite un LIN-Bus e separando le unità di controllo e di visualizzazione. La strumentazione di serie della nuova R 12 si limita al tachimetro, ma il contagiri può essere montato a posteriori con accessori originali BMW Motorcycle.