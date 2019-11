Ducati EBike, le Rosse a pedalata assistita: un tris d’assi da strada e offroad

RIMINI - Non solo moto alla World Première di Rimini, dove Ducati, sempre più attenta alla “micro-mobilità”, presenta una gamma di biciclette a pedalata assistita rinnovata e rimpolpata. Agli esemplari pensati per un utilizzo tendenzialmente sportivo, oggi affianca anche un modello urban, chiamato E-Scrambler, pensato proprio per il commuting cittadino. È la prima trekking ebike nata dalla collaborazione fra Ducati e Thok Ebikes, e viene proposta a 3.699 euro. È dotata del motore Shimano Steps E7000 e della batteria Shimano da 504Wh. Monta gomme Pirelli Cycle-e GT da 27.5x2.35 e assicura un’ottima autonomia.

Prevede fari anteriore e posteriore, trasmissione Sram NX ad 11 velocità (11-42), parafanghi in alluminio, portapacchi predisposto per il trasporto di borse laterali, forcella Suntur XCR 34 a molla da 80mm di escursione e reggisella telescopico che aumenta il comfort. Passando invece alle ebike da enduro – anch’esse realizzate con Thok Ebikes e dotate di grafiche realizzate da Aldo Drudi –, ecco una versione Limited Etidion della già nota MIG-RR, pensata per un pubblico assolutamente premium. È prodotta in 50 esemplari, costa 8.890 euro e può essere personalizzata con il nome del proprietario.

Monta, tra le altre cose, sospensioni Ohlins – forcella RXF36 m.2 con escursione di 170mm all’anteriore e ammortizzatore TTX Air 160mm al posteriore – cerchi DT Swiss HXC1200 in carbonio (29 anteriore e 27,5 posteriore) trasmissione Sram X01 elettronica a 12 velocità (11-50), freni Shimano Saint a 4 pistoncini con dischi Ice Tec Freeze da 203mm e gomme Maxxis Assegai EXO+ TR 3C da 29x2.6 anteriore e 27,5x2,6 posteriore. Il motore è uno Shimano Steps E8000 con la batteria posizionata sotto al tubo obliquo (e con batteria supplementare da trasportare nello zaino, per 1.008 Wh complessivi).

Ultima novità della gamma ebike è la MIG-S (4.699 euro), versione più accessibile tra le mountain bike di Borgo Panigale. Tra le sue caratteristiche tecniche spiccano sospensioni con 150mm di escursione all’anteriore e 140 al posteriore (forcella Marzocchi Bomber Z2 e ammortizzatore Fox Float TPS), freni Sram Guide T a 4 pistoni, cerchi Thok e-plus da 29” all’anteriore e 27,5” al posteriore e trasmissione Sram SX a 12 velocità 11-50. Parliamo, dunque, di una emtb pensata per qualsiasi tipo di sentiero, dotata di geometrie studiate per affrontare con sicurezza sia le salite più impegnative che le discese più accidentate.

Anch’essa è spinta dal motore Shimano Steps E8000 con batteria Shimano da 504Wh posizionata al di sotto del tubo obliquo. «Per la Ducati World Première 2020 abbiamo scelto di restare nella Motor Valley, un territorio che unisce marchi straordinari, senza eguali nel mondo, di cui siamo fieri di far parte - ha dichiarato Claudio Domenicali.

Oggi togliamo il velo a moto da sogno, ma anche a tre nuove Ebike che affiancano la Ducati MIG-RR, presentata lo scorso anno, tra le quali c’è anche una nuova City Bike per il mondo Scrambler». Dunque, i presupposti per un 2020 ricco, per il marchio di Borgo Panigale, sembrano esserci proprio tutti .