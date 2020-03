Honda, arriva Forza 300 in Limited Edition. Look accattivante che esalta linea elegante e protettiva

ROMA - Honda dedica una Limited Edition al Forza 300. Aumenta la voglia di maxiscooter comodi e protettivi e Honda mette sul mercato un Forza 300 ‘Exclusive Grey’ con finiture rosse su sella, logo e ruote. Dettagli che regalano a questa edizione limitata di Forza 300 un look accattivante che esalta al massimo la sua linea elegante e protettiva.

L’attenzione per il Forza 300 è continua da parte di Honda. Completamente riprogettato nel 2018 questo maxiscooter ha dimostrato con i numeri delle vendite di aver ottenuto subito il gradimento del pubblico. “Il merito - dicono i dati raccolti da Honda - non è stato solo dell’accattivante linea, del grande comfort di marcia e del completo equipaggiamento, ma anche delle sue indiscutibili doti dinamiche, rese così efficaci da un reparto sospensioni a punto e da un motore brillante ed efficiente nei consumi”.

La guida di questo maxiscooter è piacevole in ogni condizione. La sua linea filante e protettiva e la rigidezza del telaio consentono un controllo totale. E poi la ricchezza delle dotazioni: dalle luci a Led, alla Smart-Key (che agisce anche sullo Smart Top Box), al capientissimo vano sottosella,. E poi, il parabrezza regolabile elettricamente, la ricca strumentazione in stile automobilistico che aiuta a rendere la guida gratificante. E poi la sicurezza. Impianto frenante con Abs, il controllo di trazione Hstc (Honda Selectable Torque Control) regalano al pilota un piacevole senso di sicurezza e padronanza dello scooter.

E Honda per i 2020, alle 4 attuali colorazioni (Crescent Blue Metallic, Pearl Nightstar Black, Matt Cynos Grey Metallic, Matt Pearl Cool White) aggiunge, appunto, il Forza 300 Limited Edition, caratterizzato dal nuovo colore 'Exclusive Grey', con finiture rosse, adesivi per ruote abbinati, e un esclusivo logo Forza 300.

Anche per la Limite Edition c’è una esclusiva versione Deluxe, che oltre al già ricco equipaggiamento di serie prevede anche le manopole riscaldabili e lo Smart Top Box. Il nuovo Forza 300 Limited Edition è disponibile in tutte le concessionarie ufficiali Honda al prezzo di 5.890 euro in allestimento base e 6.680 euro in versione Deluxe.