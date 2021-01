Honda Forza 350, in sella al rinnovato maxi-scooter di media cilindrata: dinamicità e comfort sempre al top

ATESSA – Il nuovo Honda Forza 350 si pone a metà tra il fratello maggiore da 750 cc e il minore da 125 cc. Incarna alla perfezione l'anima che da sempre contraddistingue la famiglia Forza, dove dinamicità e comfort si fondono per dar vita a un veicolo polivalente, performante ed efficiente. È realizzato ad Atessa, la celebre fabbrica Honda situata nel cuore dell'Abruzzo, vero e proprio gioiello produttivo italiano, dove attualmente sulle folte catene di montaggio vengono realizzati principalmente tutti i veicoli della famiglia Forza e quelli della famiglia SH.

Per il 2021 il Forza 300 diventa 350, crescendo nella cilindrata e anche nella potenza. Il motore è infatti la novità più rilevante del nuovo maxi-scooter medio della Casa giapponese. Parliamo del collaudato monocilindrico quattro tempi che vede i cavalli aumentare da 25,2 a 29,2, con la coppia massima fissata a 32 Nm. Al crescere delle performance però non crescono i consumi, che restano fissi sui 30 km/l nel ciclo medio (autonomia 340 km). Resta pressoché invariata anche la ciclistica, anche se il telaio è ora collegato a un nuovo forcellone più leggero. Tra le novità spiccano un parabrezza regolabile elettricamente più alto di 4 cm, un quadro strumenti rinnovato per offrire il collegamento dello smartphone tramite Bluetooth grazie al nuovo sistema Honda Smartphone Voice Control System (disponibile in Italia sulla versione Deluxe) e un vano portaoggetti anteriore con una una presa di ricarica USB sostituisce la precedente 12V.

Il vano sottosella contiene sempre due caschi integrali, le ruote sono da 15'' davanti e 14'' dietro e c'è un nuovo scarico. Per quanto riguarda invece le novità estetiche, nuovi sono i fianchi anteriori della carenatura, gli specchietti retrovisori, i pannelli laterali del codone e il carter della trasmissione. Il peso con il pieno di carburante si ferma a 182 kg. In sella, il nuovo Forza 350, è comodo, pratico e divertente. È un maxi-scooter polivalente, perfetto per il commuting urbano ma anche per il weekend, da soli o in coppia. Raggiunge quasi i 140 km/h e in autostrada gode di un'ottima protezione aerodinamica.

In città è agile e maneggevole, tra le curve diverte garantendo sempre sicurezza e precisione. Il motore offre una buona spinta, non vibra e consuma poco. La frenata convince anche se non è aggressiva e le gomme di primo equipaggiamento (Pirelli Diablo Scooter) si comportano molto bene in tutte le condizioni dell'asfalto. Il nuovo Honda Forza 350 è già disponibile nelle concessionarie in cinque colori (nero, blu, bianco, grigio chiaro e grigio scuro) al prezzo di 5.995 euro.