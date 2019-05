Quadro Vehicles continua a crescere e apre a Roma un nuovo store

ROMA – La crescita del marchio Quadro Vehicles – azienda svizzera, particolarmente nota per il suo veicolo a quattro ruote, Qooder – passa anche per l'apertura di nuovi store. L'ultimo riguarda proprio la Capitale e nasce dalla collaborazione con il partner automotive “Autocolosseo”, in via della Magliana 372, dove è possibile acquistare l’intera gamma di veicoli

«Siamo orgogliosi dei nostri veicoli, che costituiscono l’eccellenza tecnologica nel panorama automotive a livello mondiale. Qooder è uno dei nostri prodotti più innovativi in quanto rappresenta una nuova categoria di mobilità avanzata.

Si tratta di un mezzo ideale per il traffico cittadino, per le strade dissestate e per chi vuole provare una guida sicura e dinamica.» Spiega Paolo Gagliardo, Ceo di Quadro Vehicles. «Grazie alle sue peculiari caratteristiche tecniche e funzionali, Qooder non teme le buche, perché è in grado di assorbire le irregolarità della strada in totale sicurezza e stabilità.»



Il Qooder, ricordiamolo, è un veicolo dotato di un sistema brevettato HTS Hydraulic Tilting System che gli consente di inclinarsi come una moto assicurando però al tempo stesso una sicurezza senza eguali, grazie alle quattro ruote da 14'' a contatto con l’asfalto. È spinto da un motore da 400 cc e può essere guidato con la patente B, come una qualsiasi auto.

«Qooder garantisce sicurezza sulle pavimentazioni con sanpietrini, tipiche di molti centri storici: il differenziale posteriore permette la trazione delle ruote posteriori, garantendo così una migliore motricità anche su sentieri impervi. Provare per credere, con Qooder avrai gli occhi puntati addosso!» Conclude Gagliardo.

Inoltre, nei prossimi mesi Quadro Vehicles dovrebbe presentare anche la versione completamente elettrica, chiamata eQooder, presentata nel corso dell'ultimo Salone di Ginevra.