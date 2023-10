Sym, tra asfalto e sterrato debutta il nuovo ADX. Scooter crossover pensato per le strade di città ma anche per l’avventura

MILANO - Il crossover di ultima generazione, al modo di Sym, si chiama Adx. Votato all’affidabilità quotidiana ma anche all’avventura il nuovo arrivato della casa ha una doppia anima, cittadina e offroad. Lo scooter è stato concepito per garantire il massimo comfort durante gli spostamenti quotidiani, tra fari full led con Drl di derivazione automobilistica, strumentazione adattiva Tft da 5« con personalizzazione di colorazione e layout, così da consentire un’ottima visibilità in ogni situazione, così come il sistema keyless dotato di avviamento di sicurezza.

Sul versante tecnico, lo scooter Adx è dotato di equipaggiamenti Z.R.S.G. e Start&Stop, che consentono lo spegnimento automatico del motore ad ogni sosta e la riaccensione non appena viene azionato l’acceleratore. Presenti anche i sistemi di sicurezza Abs e Tcs, pneumatici dedicati e una rivista posizione di guida che consentono di destreggiarsi sullo sterrato con la stessa facilità che sull’ asfalto. «Siamo davvero orgogliosi di dare il benvenuto ad Adx nella nostra numerosa famiglia di scooter - ha commentato Domenico Lojacono, head of sales di Sanyang Italia - perché le sue caratteristiche lo rendono senza dubbio un prodotto che nella cilindrata 125 troverà un suo specifico posizionamento. Ispirato all’avventura, Adx è perfetto sia per la mobilità urbana sia per l’offroad».