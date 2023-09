Audi Q4 e-tron con il Plug & Charge la ricarica dell’auto diventa veloce e smart

Audi sta accelerando verso la transizione elettrica dell’automobile introducendo soluzioni hardware e software che semplifichino la vita dei conducenti nell’uso quotidiano delle loro vetture. Uno dei più grandi scogli per la diffusione delle auto elettriche è sempre stato l’eccessivo tempo di attesa per ricaricare le batterie. La Casa dei Quattro Anelli, grazie alla nuova tecnologia Plug & Charge, ha intenzione di sfatare questo mito rendendo, inoltre, tale operazione semplice e alla portata di tutti.

Abbiamo potuto apprezzare in prima persona l’efficacia di tale soluzione utilizzando le colonnine veloci HPC (High Power Charging) con l’attuale Audi Q4 e-tron, ma tale tecnologia è supportata anche dalla Q8 e-tron tramite aggiornamento software da remoto. Basta collegare il cavo di ricarica alla vettura e, senza l’ausilio di app o carte, tramite una comunicazione crittografata avviene l’autenticazione e inizia il rifornimento. Al termine della ricarica, anche la fatturazione è automatizzata. Non occorrono strumenti di pagamento fisici, gli utenti devono aver attiva solamente l’opzione PnC mediante l’app myAudi e l’interfaccia MMI.

Un’operazione che, all’atto pratico, dura pochi secondi ed è nettamente più facile da usare rispetto alle pompe self-service di carburante tradizionali. Inoltre, grazie alle potenze superiori ai 100 kW delle colonnine, i tempi di ricarica sono drasticamente ridotti. Basti pensare che nel nostro caso sono stati sufficienti venti minuti per portare la batteria dell’Audi Q4 e-tron dal 25% all’80%. La casa di Ingolstadt dichiara inoltre che con 10 minuti di carica è possibile ripristinare un’autonomia di almeno 130 km (di ciclo WLTP).

Audi Charging offre un’infrastruttura di ricarica ultra veloce costituita da 2350 stazioni sul suolo nazionale, di cui 980 assicurano la funzionalità Plug & Charge. Oltre ad usufruire della rete IONITY ed ewiva, entro la fine dell’anno tutti i Dealer del marchio tedesco verranno dotati di colonnine Audi HPC, in grado di erogare una potenza di almeno 150 kW e fruibili anche da vetture di altri brand. Anche se ad oggi gli stalli che offre Audi sono già superiori rispetto a quelli di Tesla (il costruttore americano ne conta circa 700), l’obiettivo è quello di superare i 3600 punti di ricarica entro il 2025.

Ulteriore novità riguarda i piani in abbonamento del servizio Audi Charging che include sempre la possibilità di usufruire delle stazioni con funzione Plug & Charge. Partendo dall’opzione gratuita Basic, si passa al piano intermedio Plus, con un canone di 4,99 euro al mese, fino ad arrivare al pacchetto Pro da 14,99 euro al mese che garantisce l’accesso alle colonnine IONITY ad un prezzo di 0,50 euro/kWh, anziché il costo standard di 0,79 euro/kWh. Inoltre, acquistando un modello Audi BEV di prima immatricolazione, il canone mensile del piano Pro è gratuito per il primo anno.

Dal lato software Audi ha sviluppato il sistema e-tron trip planner che consente di verificare istantaneamente, sia mediante l’app myAudi che attraverso il sistema multimediale MMI, quante ricariche servano per raggiungere la destinazione pre impostata. Durante il viaggio i dati vengono aggiornati in tempo reale, in base alle condizioni di traffico e allo stile di guida, al fine di ottimizzare le tempistiche. Nel caso della nuova Audi Q4 e-tron e della e-tron GT, il trip planner è in grado di interagire anche con la vettura al fine di portare nella corretta temperatura la batteria prima di ricevere una carica. Il tutto per massimizzare la potenza della ricarica e ridurre ulteriormente i tempi della sosta.