Biden, zero emissioni per governo federale Usa al 2050. Ordine esecutivo, veicoli federali solo ecologici al 2035

WASHINGTON - Il presidente Usa Joe Biden ha firmato ieri un ordine esecutivo che prevede zero emissioni nette per il governo federale al 2050 e una riduzione del 65% al 2030. Lo riferisce il sito Carbon Brief. L’ordine esecutivo impone alle agenzie federali di acquistare soltanto veicoli a zero emissioni al 2035 e di ristrutturare i loro edifici in modo che arrivino a zero emissioni al 2045. Le agenzie dovranno comprare soltanto energia da fonti pulite al 2030 e dimezzare le emissioni dagli edifici al 2032. Dal 2027 gli uffici federali potranno acquistare veicoli leggeri ( auto e furgoni) soltanto a zero emissioni. Il provvedimento entra in vigore quasi immediatamente, ma potrà essere annullato dalle amministrazioni future. Il governo federale possiede più di 650.000 veicoli e ne acquista circa 50.000 all’anno.