Lexus LF-Z Electrified: il concept che annuncia 20 modelli, 10 elettrificati, entro il 2025

Lexus presenta LF-Z Electrified, la vetrina di tutto quello che vedremo del marchio premium di Toyota Motor Company in termini di stile, tecnologia e brand fino al 2025. Entro quella data Lexus introdurrà 20 modelli, tra rinnovamenti di quelli presenti e inediti, e 10 elettrificati includendo ibridi “full” e plug-in, elettrici e, con ogni probabilità fuel cell a idrogeno. L’obiettivo per il 2050 è diventare CO2 neutrali, in linea con gli obiettivi della casa madre.

Un cambio deciso di passo per l’antesignana dell’ibrido anche per la fascia premium visto che la prima auto con tecnologia full-hybrid fu la RX400h introdotta dal 2005 e dal 2012 in Italia Lexus vende solo versioni con questo tipo di propulsione che in Europa vale già il 96% delle vendite. L’obiettivo globale invece è arrivare al 50% di elettrificazione entro il 2025 considerando che in altri mercati le Lexus con la batteria rappresentano invece una quota residuale.

La LF-Z Electrificied riprende il discorso intrapreso dalla LF-30, concept presentato al Salone di Tokyo del 2019 e lo rende un po’ più concreto. Basata sulla piattaforma E-TNGA, sviluppata da TMC in maniera specifica per i veicoli elettrici, è un crossover dalla linee molto sportive disegnato in Giappone lungo 4,88 metri – più o meno come l’attuale RX ovvero il modello di maggior successo globalmente – largo 1,96, alto 1,60 e ha un passo di 2,95 metri.

Tra gli elementi di spicco il frontale molto basso, dominato dalla calandra a clessidra reintrepretata però senza la griglia facendo corpo unico con l’intera vettura. Di fianco, nella parte passa si incrociano due costole che partono dai due passaruota. Quelli anteriori sono dotati di una cornice a pettine. In alto la linea di cintura si spezza dopo la portiera posteriore ricordando la supersportiva LFA. Una citazione non casuale visto che nei piani di Lexus ci sono anche modelli sportivi.

La coda è sicuramente la parte più interessante. L’angolo acuto del portellone ricorda la LF-30 e anche la LF-1 Limitless, altro concept manifesto, presentato al NAIAS di Detroit nel 2018. Il gruppo ottico è unico e riporta un’altra novità che vedremo su tutte le Lexus del futuro, ovvero il marchio espresso in lettere e non più solo con il logo della L nell’ellisse. Altro particolare di nota è la pinna che fuoriesce dal lunotto e che fa parte di una linea ideale che inizia dal frontale e arriva anche all’estrattore.

Il sistema di propulsione elettrico eroga una potenza di 400 kW e 700 Nm per prestazioni di rilievo (200 km/h, 0-100 km/h in 3 secondi). La batteria è agli ioni di litio, raffreddata a liquido, con una capacità di 90 kWh e un’autonomia di 600 km, che indica un consumo di 15 kWh/100 km, notevole per un’auto di queste dimensioni e prestazioni. L’architettura di bordo supporta la ricarica fino a 150 kW. La LF-Z Electrified dichiara una massa di 2.100 kg.

L’obiettivo di Lexus è fare dell’elettrificazione uno strumento per dare una firma emotiva alla guida delle proprie vetture. Parte fondamentale è il sistema di trazione Direct4 che, regolando la coppia dei motori elettrici, permette di stabilire con il veicolo una connessione simile a quella che esiste tra cavallo e cavaliere. Non a caso, il concetto fondamentale del posto guida è definito tazuna (briglia in giapponese).

E proprio la briglia ricorda la presa al volante, che integra i comandi, ed è formato solo dalla parte inferiore della corona così da migliorare la visibilità. La strumentazione digitale è completata da un grande schermo rivolto verso il guidatore e dall’head-up display a realtà aumentata. Il guidatore deve compiere pochi movimenti perché lo sterzo è by-wire, ovvero senza connessione meccanica tra il volante e le ruote, e adatta carico e demoltiplicazione automaticamente.

L’abitacolo è sormontato da un tetto panoramico elettrocromatico provvisto di pannello tattile per i sedili posteriori. Le portiere sono a scomparsa e si accede tramite lo smartphone mentre il sistema ad intelligenza artificiale della vettura impiega il riconoscimento vocale e apprende dai diversi utilizzatori le abitudini e le preferenze. Elemento di continuità è il sistema Audio Mark Levinson che provvede anche a cancellare a filtrare i rumori ambientali per offrire qualità di ascolto e comfort.

La LF-Z Electrified diventerà un modello? E, se sì, quando? I giapponesi non si sbottonano al riguardo, ma assicurano che tutte le tecnologie presenti sul concept le ritroveremo sui modelli di serie entro i prossimi 4 anni. Tra le 20 novità annunciate, due si vedranno già da quest’anno e nei piani, oltre alle già citate sportive, ci sono anche modelli mai visti nei listini Lexus e altri concepiti espressamente per la guida con autista.