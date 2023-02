Polestar 0, obbiettivo zero emissioni entro il 2030. Il progetto per un’auto sostenibile anche nella produzione

Polestar 0, come la quantità di emissioni prodotte nell’intero ciclo vita dal veicolo del brand svedese atteso nel 2030. Com’è ormai noto, se è vero che le auto elettriche risolvano il problema delle emissioni allo scarico, è altrettanto vero che per produrle si inquina molto di più rispetto ad un tradizionale veicolo a combustione. Con il progetto «0», Polestar intende creare un’ auto a zero emissioni nell’intero ciclo vita, ovvero dalla produzione alla rottamazione. Per raggiungere un obbiettivo tanto ambizioso, il brand del Gruppo Volvo ha coinvolto 8 aziende specializzate, provenienti da Germania, Svizzera, Portogallo, Finlandia e Svezia.

Si occuperanno dello sviluppo di inverter elettrici, della galvanotecnica, come di ogni tipo di materiale per interni ed esterni, le costruzioni in legno, i rivestimenti e i tessuti, la laminazione sottile dell’alluminio, anche riciclato. Il progetto Polestar 0 è stato lanciato nel 2021 nella convinzione che l’industria automobilistica necessiti un reset totale. Polestar riconosce la necessità di affrontare con urgenza le emissioni derivanti dalla produzione, da risolvere lungo l’intera catena di fornitura: dall’estrazione delle materie prime alla produzione dei materiali e dei veicoli, alla consegna e al termine del ciclo di vita, senza basarsi su schemi di compensazione fuorvianti.