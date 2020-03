Psa Italia ed Enel X insieme per la mobilità sostenibile: «Usare l'auto elettrica sarà più facile»

Le auto elettriche hanno bisogno di un supporto tangibile derivato da una rete di infrastrutture capace di soddisfare la richiesta del mercato. Sia che si tratti di colonnine su territorio pubblico, sia di sistemi di ricarica casalinghi. Per questo la partnership tra il Gruppo PSA Italia ed Enel X rappresenta un segnale importante, verso l'ulteriore conferma che la mobilità “elettrica” sia sempre più una certezza e una garanzia attuale e futura.

Da una parte una gamma di vetture elettriche e ibride plug-in articolata, presente in ogni marchio del Gruppo PSA, dall'altra la divisione di Enel preposta allo sviluppo di infrastrutture adeguate a questo tipo di mobilità. Un'accordo che, al di là dei termini che riguardano il singolo utente, prevede l'innesto di colonnine lungo tutta la rete di vendita di PSA in Italia. Un fatto che rappresenta una prima nel panorama nazionale. L'accordo prevede infatti l'installazione di 800 colonnine presso i dealer di PSA Italia.

Quanto al privato, sono state invece elaborate due formule diverse, che possono ovviamente essere condivise. La prima si chiama Home e annovera la possibilità di installare nel proprio garage una JuiceBox di Enel X da 3,7 kW o da 7,4 kW. La Street invece si riferisce al fatto di acquistare un bonus per l’utilizzo delle infrastrutture di ricarica della rete di Enel X. La Full Recharge infine, integra entrambe le soluzioni.

Gaetano Thorel, Direttore Generale di Groupe PSA Italia esprime la sua piena soddisfazione per l’accordo: “Grazie alla collaborazione con Enel X, offriamo ai clienti italiani di Groupe PSA un servizio completo, trasparente 'chiavi in mano' con piani di ricarica che rendono ancora più facile abbracciare la mobilità a zero emissioni. Ancora una volta Groupe PSA si conferma leader nella declinazione di una mobilità elettrificata, sostenibile e accessibile”.

Altrettanto lieto di questa partnership è Alessio Torelli, Responsabile di Enel X Italia dichiara: “La mobilità elettrica sta entrando in una fase di grande diffusione e già oggi rappresenta l’unica alternativa per muoversi su quattro o due ruote nel pieno rispetto dell’ambiente. Grazie alla partnership con PSA proponiamo a tutte le persone che sceglieranno di guidare elettrico le migliori soluzioni su misura per la ricarica in ambito domestico e pubblico”.