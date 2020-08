Hyundai da record: la Kona Electric di serie percorre oltre 1000 km in città con una ricarica

Quando si tratta di vetture elettriche, spesso l'autonomia è considerata un deterrente all'acquisto. L'attuale evoluzione delle batterie ha permesso di raggiungere la soglia reale dei 400 km. Ma se ciò non dovesse essere ancora sufficiente, ci pensa la Hyundai Kona Electric a mettere tutti d'accordo. Protagonista recentemente di un record proprio legato all'autonomia. Teatro della prova il circuito tedesco del Lausitzring, dove è stato allestito un percorso che simulasse l'impiego prettamente cittadino di una vettura elettrica. L'habitat naturale di Hyundai Kona Electric. Al test hanno partecipato tre Kona, ognuna equipaggiata con la batteria più “capiente”, quella da 64 kWh di capacità.

Un un team era formato dai collaudatori della rivista di settore Auto Bild, una squadra era rappresentata dai tecnici del reparto post vendita di Hyundai Motor Deutschland e infine un team era composto dai membri dell’ufficio stampa e del dipartimento marketing dell’azienda. I tre equipaggi hanno guidato con la massima efficienza usando tutta l’energia disponibile esclusivamente per la propulsione del motore. Soltanto la luce di posizione diurna è rimasta accesa, in modo da soddisfare i requisiti legali per la circolazione stradale. Per il test sono stati utilizzati gli pneumatici Nexen Nfera SU1 a bassa resistenza al rotolamento, nelle misure 215/55 R17.

Al termine della prova le tre Kona Electric avevano percorso rispettivamente 1.018,7, 1.024,1 e 1.026 chilometri, con una sola carica. Un risultato davvero strabiliante, tenuto conto che, stando allo standard di omologazione WLTP, la vettura dichiara un'autonomia di 484 km. Vero che la velocità media del test è stata intorno ai 30 km/h, ma proprio perché si sono volute riprodurre le tipiche condizione di guida che si rilevano in ambiente urbano.

“Faccio le mie congratulazioni a tutti coloro che hanno preso parte a questa prova, che ha dimostrato che la nostra Kona Electric è accessibile, immediatamente disponibile e altamente efficiente”, ha affermato Michael Cole, Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe. “Questa vettura lifestyle-oriented combina il design accattivante di un SUV compatto con i vantaggi di un veicolo elettrico eco-friendly. Ciò significa che ogni cliente di Kona Electric acquisterà un veicolo con una gamma di tecnologie sofisticate che rimangono adatte all’uso quotidiano“.