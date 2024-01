2023 da primato per le due ruote di casa Honda. Scooter Sh guida la volata. Segno positivo su tutta la gamma

È stato un 2023 all’insegna della crescita, per Honda che ha piazzato sei dei suoi modelli a dure ruote nella top ten dei dodici mesi scorsi, con una crescita del 52,4% rispetto al 2022 La quota di mercato 2023 per Honda ha toccato quota 24,4%, il che significa che quasi un veicolo a due ruote targato su quattro è della casa dell’Ala. Una quota che corrisponde a 77.772 immatricolazioni, composta da 60.650 scooter (35% di quota del segmento scooter) e 17.122 moto (11,8% di quota del segmento moto). Per Honda significa un +52,4% rispetto al 2022, composto da un +45,8% per gli scooter e un +88,1% per le moto. A guidare la volata, ancora una volta, sono gli scooter Sh, che nelle tre cilindrate occupano l’intero podio, tutti ampiamente sopra le diecimila unità. Sono infatti state 12.375 le immatricolazioni di Sh125i, 11.161 quelle di Sh150i e 10.333 quelle del top di gamma Sh350i.

La famiglia dei 350 contribuisce alla conquista delle altre posizioni di rilievo, con l’Adv350 al 6° posto (6.333 unità e un +39,1% rispetto all’anno precedente) e il Forza 350 al 9° posto con 5.123 unità e un +90,6% rispetto al 2022. L’X-Adv 750 totalizza ben 6.220 immatricolazioni (con un +106,2% rispetto all’anno precedente) che lo collocano in 7^ posizione nella classifica dei dieci veicoli a due ruote più venduti del 2023. Tante soddisfazioni per la Casa di Tokyo anche nel comparto moto, a cominciare da Africa Twin che, nelle due versioni, totalizza 3.880 unità registrando un +76,1% rispetto all’anno precedente. Tra le medie, spiccano entrambe le nuove 750, Transalp e Hornet.

La media enduro è stata immatricolata in ben 2646 unità, mentre la Hornet conquista la vetta del segmento delle medie naked sportive, con 2080 unità. Il 2024 appena cominciato vede già i concessionari Honda impegnatissimi nelle vendite delle nuove Africa Twin in versione Es con ruota da 21« e Adventure Sports con ruota da 19». Per il 2024, tra gli appuntamenti più attesi per gli appassionati di due ruote Honda, l’arrivo di una rinnovata gamma delle sportive Cbr, compresa la Cbr 600Rr.