In arrivo 4,4 mld ad ACC (Stellantis-Mercedes-Total) per gigafactory anche in Italia

Automotive Cells Company, l’azienda di batterie per auto elettriche guidata da Stellantis e Mercedes-Benz e vicina a raccogliere 4,4 miliardi di euro per finanziare la sua espansione in Europa, secondo quanto riporta Bloomberg. Acc e in trattative con una serie di banche e potrebbe annunciare un accordo di debito nei prossimi giorni, hanno detto le fonti a Bloomberg, secondo le quali la societa utilizzera il denaro per espandere la sua gigafactory esistente in Francia e finanziare piani per siti simili in Germania e Italia, hanno detto le fonti.

Un consorzio di banche commerciali come BNP Paribas SA e istituti di credito statali tra cui Bpifrance potrebbe sostenere il pacchetto di debito, ha aggiunto Bloomberg. Nell’infografica GEA sono riportati i numeri e le fabbriche della societa di batterie per auto elettriche.