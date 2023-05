BMW Group investe 1,3 mld in Cina per produrre la sua futura gamma di auto elettriche dal 2026

PECHINO - BMW ha annunciato un investimento di 1,3 miliardi di euro per produrre la sua futura gamma di auto elettriche e le relative batterie in Cina a partire dal 2026. “L’integrazione della Neue Klasse nella nostra produzione in Cina è legata alla creazione di una linea di assemblaggio di batterie ad alta tensione per la prossima, e poi la sesta, generazione di batterie e contribuirà in modo significativo all’ulteriore elettrificazione del nostro portafoglio e quindi al successo della nostra aziendà spiega Milan Nedeljkovic, membro del consiglio di amministrazione di Bmw e responsabile della produzione a Shenyang, in Cina.

L’investimento sarà effettuato dalla joint venture cinese Bmw Brilliance Automotive, fondata nel 2003 per sviluppare la produzione in Cina, dove il gruppo tedesco è presente dal 1994. Si dovrebbero così creare 2mila posti di lavoro, in aggiunta ai 30mila dipendenti attualmente impiegati dal gruppo in Cina. Come i suoi concorrenti tedeschi, anche per Bmw la Cina è il più grande mercato al mondo per i veicoli elettrici. Quanto ai futuri target, il gruppo spera che le vendite di veicoli elettrici rappresentino la metà delle sue consegne mondiali entro il 2030. Bmw produce già le proprie batterie elettriche presso il sito di Shenyang e in tre delle sue fabbriche tedesche. Altri tre impianti di batterie sono previsti in Ungheria, Messico e Stati Uniti.