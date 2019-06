Bmw e Jaguar Land Rover alleati nell'elettrificazione: sviluppo comune nuova generazione motori a batterie

MONACO - Bmw Group e Jaguar Land Rover (controllata dall'indiana Tata) hanno annunciato una collaborazione che prevede di ''unire le forze per sviluppare unità di propulsione elettrica di nuova generazione''. La JV, che non comporta variazioni degli assetti societari, riguarda esclusivamente gli aspetti tecnologici e industriali, per condividere gli investimenti e accelerare i tempi di introduzione delle novità nell'ambito dell'elettrificazione. In particolare i prossimi modelli 100% elettrici di Jaguar Land Rover utilizzeranno unità innovative di origine Bmw, sviluppate - come nel caso del motore Gen 5 - per non richiedere terre rare e quindi consentire di ridurre la dipendenza dalla loro disponibilità. "L'industria automobilistica sta subendo una forte trasformazione - ha detto Klaus Froehlich, membro del consiglio di amministrazione di Bmw AG con responsabilità per ricerca e sviluppo - Consideriamo la collaborazione una chiave di successo, anche nel campo dell'elettrificazione. Con Jaguar Land Rover, abbiamo trovato un partner i cui requisiti per la futura generazione di unità elettriche corrispondono in modo significativo alla nostra. Insieme potremo soddisfare in modo più efficace le esigenze dei clienti abbreviando i tempi di sviluppo e portando più rapidamente veicoli e tecnologie all'avanguardia sul mercato".

Un team congiunto di esperti Bmw e Jaguar Land Rover lavorerà a Monaco con il compito di sviluppare ulteriormente i propulsori elettrici Gen 5 - che debutteranno nel 2020 sul nuovo modello iX3 - e mettere a punto nuovi gruppi elettrici che saranno fabbricati da ciascun partner nelle proprie strutture produttive. Lo sviluppo di tecnologie ancora più innovative, ribadisce Bmw nel suo comunicato, è indispensabile affinché l'azienda soddisfi i requisiti dei clienti e delle normative di tutto il mondo, che spesso variano a seconda dei Paesi. Ciò significa che Bmw Group continuerà a migliorare i propri motori a combustione, promuovendo al contempo la strategia di e-mobility con veicoli a batteria e ibridi plug-in, oltre che investendo in nuove tecnologie come le celle a combustibile.